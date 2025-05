Maisa chama atenção ao surgir com maiô cavado durante passeio de barco

A atriz Maisa Silva ganhou elogios ao compartilhar fotos de um passeio de barco que realizou com os amigos para comemorar seu aniversário

Maisa Silva agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 26, ao abrir o álbum de fotos da comemoração de seu aniversário de 23 anos.

A atriz, que interpreta a personagem Bia na novela Garota do Momento, da TV Globo, curtiu um passeio de barco pelo Rio de Janeiro com alguns amigos e chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural ao surgir usando um maiô cavado e com recortes da na parte da frente.

"Cidade e companhias maravilhosas", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Que espetáculo de mulher", comentou outra. "Que lindeza", falou uma fã. "Perfeita", afirmou mais uma.

Mais, vale lembrar, completou 23 anos no último dia 22 e comemorou a data especial com um jantar em um restaurante, com direito a bolo temático da personagem Hello Kitty. Depois, ela seguiu para o show do cantor Felipe Amorim, realizado em São Paulo. Esbanjando beleza, a aniversariante elegeu um vestido preto de manga longa com recortes na cintura para curtir a noite agitada.

Confira:

Maisa comenta sobre sentimentos de inveja e falsidade

Recentemente, a atriz Maisa surgiu em suas redes sociais para desabafar abertamente sobre situações envolvendo falsidade e inveja. A artista ainda revelou que, no último mês, teve algumas "revelações".

"Vai afastando, Deus, toda falsidade e inveja desse mês de novo, porque no mês passado foi tanta revelação que put* que pa**u", comentou a atriz em suas redes sociais. Uma internauta comentou que concordava com o posicionamento dela sobre o assunto e comentou que no meio de sub e celebridades deve ter muita falsidade.

A artista, então, respondeu: "Pois eu não acho muito diferente do mundo real não… Pessoas falsas tem em todo lugar! E meu ciclo é muito mais de fora, então eu vejo muito isso", disparou. Saiba mais!

