Magérrima, Simaria ostenta sua barriga reta em dia na piscina

Longe dos palcos há alguns anos, Simaria aproveita o final de semana para mostrar fotos com look mínimo na piscina

A cantora Simaria agitou as redes sociais neste domingo, 15, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Desta vez, ela chamou a atenção para o seu corpo magérrimo.

A estrela apareceu na beirada de uma piscina em um dia ensolarado enquanto usava apenas biquíni de crochê. O modelito mínimo e fininho deixou à mostra as pernas torneadas dela, sua barriga reta e as curvas impecáveis.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Sempre maravilhosa”, disse um seguidor. “Que mulher linda”, afirmou outro. “Muito perfeita”, escreveu mais um.

Será que Simaria vai voltar a cantar?

A cantora Simaria surpreendeu ao explicar o motivo para ainda não ter voltado a cantar depois do fim da dupla com Simone Mendes. Ela revelou que seu desejo no momento é cuidar dos filhos, Giovanna, de 12 anos, e Pawel, de 8 anos, e que sua volta aos palcos só vai acontecer quando eles se sentirem seguros.

"Tenho meus filhos, minha família e questões que eu ainda estou resolvendo. São questões minhas. Preciso de mais segurança em casa, porque quero que meus filhos se sintam mais fortes e seguros para que eu possa sair [para os shows]", afirmou ela em entrevista na Marie Claire, e completou: "Quem ama a música, ama! Não tem como expulsar algo assim de você. Mas, 'quando eu volto?' é uma pergunta que me faço todo dia. Já estou sentindo saudade, confesso".

Quando decidir retomar a carreira musical, Simaria sabe que vai reencontrar seus fãs que conquistou ao longo da dupla com a irmã. "São os mesmos fãs da dupla, ainda é o mesmo público. Todo mundo que vê a Simone brilhando também quer me ver lá, assistir meu show e escutar meu som. Encontro eles na rua e eles me param, perguntam quando volto e dizem que precisam de mim", completou.

