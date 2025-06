Magérrima, Bruna Marquezine exibe a boa forma com look branco na praia

Sozinha, Bruna Marquezine curte a tarde na orla do Rio de Janeiro e exibe sua beleza impecável em look mínimo. Veja as fotos

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a tarde ensolarada desta quarta-feira, 4, para curtir um passeio ao ar livre. Sozinha, ela foi até uma praia no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado e curtir o mergulho no mar.

Os paparazzi flagraram quando ela estendeu sua canga na areia da praia para ficar tranquila enquanto curtia a própria companhia. Para a ocasião, a estrela escolheu um biquíni branco no estilo fio-dental e ostentou sua beleza impecável, com direito a barriga sarada e curvas impecáveis.

Recentemente, Bruna gravou a nova temporada da série Amor da Minha Vida, do Disney+.

Bruna Marquezine na praia - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Fofoqueira?!

A atriz Bruna Marquezine foi alvo de um comentário inusitado de um ator que já trabalhou com ela no cinema. Em uma entrevista na CCXP México nesta semana, o ator Xolo Maridueña foi questionado se ainda lembrava do significado da palavra fofoca em português e logo lembrou da amiga brasileira.

“É fofoca mesmo! A Bruna é definitivamente fofoqueira”, entregou ele, entre risos, e fez a plateia cair na gargalhada com a revelação.

Além disso, Xolo fez elogios para a amizade com Bruna. "Fiquei muito grato à Bruna... Ela esteve presente em um momento muito especial e me mostrou tudo de bom que o Brasil tem. Ela realmente me fez enxergar que os brasileiros também são latinos, e isso me tocou", disse ele.

Os dois atuaram juntos no filme Besouro Azul.

