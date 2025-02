Mãe de Virginia Fonseca compara fotos de antes e depois após perder 20 kg

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, usou as redes sociais para mostrar o resultado de seu processo de emagrecimento

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, usou as redes sociais para mostrar o resultado de seu processo de emagrecimento. Nesta quinta-feira, 20, ela mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 20 kg.

A avó das Marias e do José mudou sua rotina e aderiu à prática de exercícios físicos para perder peso e ganhar mais qualidade de vida. Na publicação compartilhada, ela resgatou duas fotos de antes de iniciar o processo e outros dois registros atuais. "-20 kg", escreveu.

Veja a publicação:

Post de Margareth Serrão (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca flagra a mãe em clima de romance com o namorado

Recentemente, Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao mostrar sua mãe, Margareth Serrão, em clima de romance com seu namorado, o sanfoneiroDanilo Nascimento. A influenciaodra postou vídeos mostrando que o músico estava em sua casa e que ele cantou para a família. Em um momento do show, ele deu um beijo na amada.

Já no último sábado, 15, Margareth compartilhou mais uma saída com o namorado, Danilo Nascimento. Como de costume, os pombinhos, que gostam de música e cerveja, foram a um bar e apareceram juntinhos curtindo o momento. A mãe de Virginia postou uma foto com o amado e escreveu: "Meu gato."

Em outro momento, Virginia contou uma condição que colocou para o namorado da mãe passar o Carnaval com sua família. "Estou conversando com a minha mãe sobre o nosso carnaval. Eu falei assim: ‘Mãe, chama o seu namorado. Mas só tem um porém, se ele não levar a sanfona dele, ele nem entra’. Melhor nem ir. É a sanfona. Se não levar, nem entra”, brincou ela, entre risadas.

