Mãe de Neymar Jr faz tratamento no rosto. Veja antes e depois

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves elimina as linhas de expressão ao fazer tratamento de rejuvenescimento facial

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, de 58 anos, fez um tratamento estético de rejuvenescimento facial. Ela se livrou das linhas de expressão da idade ao realizar o procedimento. Em todos de antes e depois, a estrela deixou evidente o quanto seu rosto mudou.

O procedimento de Nadine é avaliado em R$ 25 mil e contou com preenchimento nos lábios, na região do mento e na fossa canina, rinomodelação suava e aplicação de toxina botulínica.

Nos últimos dias, Nadine marcou presença no leilão beneficente do projeto social de seu filho, Neymar Jr, que aconteceu em São Paulo.

Nadine Gonçalves

Post especial da mãe de Neymar Jr

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalvesexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos de seus três netos: Davi Lucca, Mavie e Helena. Neste sábado, 12, ela celebrou o Dia das Crianças com um post especial em homenagem aos netos.

Na primeira foto, Davi apareceu segurando uma rosa vermelha com a boca. Na segunda imagem, Mavie apareceu fofíssima e sentada em uma cadeira clássica. Enquanto isso, na terceira imagem, Helena surgiu com um laço amarelo no cabelo e em um zoom do seu rosto.

“Feliz dia das crianças! Aos meus bebês e a todas as crianças deste mundo”, disse Nadine na legenda.

Nos comentários, os fãs falaram sobre a aparência dos filhos de Neymar Jr. “Mavie é a cópia do Ney”, disse um seguidor. “Davizinho e Helena estão parecidos”, comentou outro. “Helena é tão linda”, comentou outro.