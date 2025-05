Mãe de Julio Rocha faz harmonização facial aos 74 anos; veja antes e depois

O ator Julio Rocha revelou que presenteou a mãe, Ana Maria Rocha Porto, de 74 anos, com uma harmonização facial completa

O ator Julio Rocha revelou que presenteou a mãe, Ana Maria Rocha Porto, de 74 anos, com uma harmonização facial completa. Segundo ele, essa foi a primeira vez que ela se submeteu a um procedimento estético, e ele compartilhou o antes e o depois

Em uma publicação nas redes sociais, ele contou: "Eu dei uma harmonização facial. Achei que tinha acabado com ela, mas ta desinchando, os roxos tão indo embora. Ufa. Assustei", contou ele, que completou: "Nunca vi essa mulher tão linda."

Ana Maria passou por procedimentos estéticos que incluíram a aplicação de bioestimulador de colágeno no pescoço e no rosto, além de botox. Ela também fez preenchimentos no queixo, mandíbula, malar, sulcos nasogenianos (bigode chinês) e orelhas, utilizando ácido hialurônico. Veja:

Mãe de Julio Rocha — Foto: Reprodução/Instagram

A família de Julio Rocha

Filho de Ana Maria Rocha Porto, o ator Julio Rocha é casado com a influenciadora Karoline Kleine e são pais de José (5), Eduardo (4) e Sarah (1). Em entrevista recente à Caras, ele revelou ter um combinado com a amada quanto à educação dos filhos e assegurou que a leveza é a melhor saída para o sucesso do casamento.

"Um ouve o que o outro tem a dizer. Até diria que é democrático, mas vendo estes debates políticos percebo que nossas brigas são programas infantis. Nunca chegamos nem perto de cadeiras voarem numa discussão", brincou.

Para ele, também é importante voltar a ser criança na companhia dos pequenos e aproveitar cada momento especial da fase com os herdeiros. "A gente nunca pode deixar morrer a nossa criança interior. Temos que ter sempre uma criança dentro da gente. A Karol mesmo teve três [risos]."

