Mãe de Eliezer passa por procedimento estético no rosto; veja antes e depois

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais para compartilhar que sua mãe, Ana Beatriz Seara, decidiu renovar o visual

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para compartilhar que sua mãe, Ana Beatriz Seara, decidiu renovar o visual em uma clínica de estética. Na publicação, ele mostrou alguns detalhes dos procedimentos estéticos que ela realizou no rosto.

A avó de Lua, de dois anos, e Ravi, de oito meses, passou por um protocolo de rejuvenescimento com laser para renovar a pele e também realizou preenchimento nas linhas de expressão e nos lábios, além de empinar o nariz e aplicar botox.

"Outra mulher. Olha isso, mãe. Gente, ela rejuvenesceu uns 10 anos, né?", disse Eliezer ao compartilhar o antes e o depois. E ele também falou sobre a importância do momento para sua mãe. "O dia de hoje foi daqueles dias que você nunca vai esquecer. Pela primeira vez na minha vida eu vi minha mãe se amando, feliz com ela mesma".

E complementou: "Feliz em ainda estar viva e fazendo planos para o futuro. Hoje levei ela para um dia em uma clínica de estética e ela nunca tinha ido na vida. Nunca tinha feito nada nada mesmo, nem peeling e hoje ela pode fazer tudo o que ela queria e no final do dia, depois de ter feito os procedimentos, ela se olhou no espelho, se emocionou e disse “eu tô linda” e talvez ninguém vai ter a dimensão do que é isso, nem eu, somente ela mas me emocionou muito ver isso."

Mãe de Eliezer passa por procedimentos no rosto - Foto: Reprodução/Instagram

Mudança de hábitos

Recentemente, Eliezer compartilhou registros de seu treino ao lado da mãe e exibiu o antes e depois dos dois, destacando as mudanças no físico após três meses de treino e dieta. "Ela conseguiu! Na verdade, nós conseguimos, juntos! Passe para o lado para ver nosso antes e depois do dia em que começamos a treinar juntos. 3 meses que a gente faz tudo junto, treino, dieta! Minha mãe estava com mais 120kg, não conseguia subir escada, não conseguia abaixar e hoje até descer no escorregador com Lua ela desce", iniciou ele na legenda.

E complementou: "3 meses atrás era difícil fazer o 10 minutos de bike todo dia (foi assim que começamos), hoje 1 hora vai fácil e depois emenda na musculação, pega peso! É isso mãe, você conseguiu! Parabéns todo mérito e esforço seu! E não acabou não, so começamos!"

Leia também: Eliezer desabafa sobre 'luta diária' com a mãe após descoberta: 'Sem a gente saber'