CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Luciana Gimenez surpreende ao se exibir com biquíni finíssimo
Beleza / Uau!

Luciana Gimenez surpreende ao se exibir com biquíni finíssimo

Em novas fotos de sua viagem pela Grécia, Luciana Gimenez surpreende ao mostrar seu corpo atual em biquíni muito fino; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 09h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Luciana Gimenez surpreende com fotos na Grécia
Luciana Gimenez surpreende com fotos na Grécia - Reprodução/Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao compartilhar novas fotos da viagem que fez pela Grécia nas últimas semanas. Nesta quarta-feira, 03, a famosa fez o álbum em sua rede social e chamou a atenção ao revelar seu físico atual.

Usando um biquíni, de modelo finíssimo e cor clara, a modelo esbanjou suas curvas torneadas em várias poses e impressionou com sua beleza. "Sai da Grécia, mas ela não saiu de mim. Eurosummer2025", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Simplesmente perfeita", disseram os fãs. "Lindíssima", admiraram outros.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez estava no Japão com os dois filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. Durante sua passagem pelo país, ela aproveitou para mostrar várias curiosidades e surpreendeu ao andar de meias brancas nas ruas, transporte público, para mostrar a limpeza do local.

Luciana Gimenez rebate crítica à aparência do filho com Mick Jagger

O jovem Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez, dividiu com o público alguns registros de um passeio especial feito ao lado do astro do rock em Portugal. Em uma das fotos, o rapaz aparece abraçado com o pai em uma lancha.

"Me and dad’s visit to the Portuguese wine country (We don’t drink wine)", brincou Lucas na legenda da postagem. Em tradução livre, significa algo como: "Eu e meu pai visitando a região vinícola de Portugal (não bebemos vinho)".

Entre os comentários da postagem, Luciana Gimenez deixou um elogio aos dois: "Lindos", escreveu a apresentadora da RedeTV!. A famosa ainda aproveitou para responder uma internauta que disparou críticas à aparência de seu primogênito.

"Pode ser famoso, filho de quem é, mas que é um menino estranho, é", disse a pessoa em questão. "Querida, coloca a foto dos seus parentes… Vai chamar os seus de estranhos… Mal-educada", rebateu Luciana, que foi bastante elogiada pelos demais seguidores por sua resposta.

Vale lembrar que além de Lucas Jagger, de 26 anos atualmente, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, de 14, fruto da antiga união com Marcelo de Carvalho. Em entrevista recente ao programa Provoca, a artista contou como é sua relação com os pais de seus filhos.

Ao falar sobre Jagger, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".

Luciana Gimenez e Mick Jagger são pais de Lucas Jagger - Foto: Reprodução / Instagram
Luciana Gimenez e Mick Jagger são pais de Lucas Jagger - Foto: Reprodução / Instagram
Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Luciana GimenezGrécia
Luciana Gimenez Luciana Gimenez   

Leia também

Pós-cirurgia

Lorena Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Lorena Maria revela sofrimento após cirurgias plásticas

Mãe de meninas

Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella Justus - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas

Harmonização facial

Ricardo Macchi em imagem antes da harmonização facial - Foto: Reprodução / SBT

Ricardo Macchi, o Cigano Igor, exibe antes e depois da harmonização facial

Estética

Juju Ferrari - Foto: Reprodução / Instagram

Influencer mostra 'deformidade' no corpo após infecção por hidrogel

Autoestima

Dra. Carla e Simony - Foto: Reprodução / Instagram

Com câncer em remissão, Simony passa por procedimento estético nos glúteos

ESTÉTICA

Fernando Zor e Lara Bissi - Foto: Reprodução/Instagram

Fernando Zor e noiva passam por cirurgia juntos após reatarem relacionamento

Últimas notícias

Beatriz Reis e Alane DiasPor que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?
William BonnerRelembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional
Luciano HuckLuciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'
Personagem perturbará a vida de OdeteVale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo
Virginia Fonseca com seus amigos no início da EurotripQuem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos
Veterano de Terra Nostra morreu após sofrer mal súbitoVeterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem
Calita Franciele e Amado BatistaEsposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque
Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale TudoVale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale TudoVai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade