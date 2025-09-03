Luciana Gimenez surpreende ao se exibir com biquíni finíssimo

Em novas fotos de sua viagem pela Grécia, Luciana Gimenez surpreende ao mostrar seu corpo atual em biquíni muito fino; veja

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao compartilhar novas fotos da viagem que fez pela Grécia nas últimas semanas. Nesta quarta-feira, 03, a famosa fez o álbum em sua rede social e chamou a atenção ao revelar seu físico atual.

Usando um biquíni, de modelo finíssimo e cor clara, a modelo esbanjou suas curvas torneadas em várias poses e impressionou com sua beleza. "Sai da Grécia, mas ela não saiu de mim. Eurosummer2025", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Simplesmente perfeita", disseram os fãs. "Lindíssima", admiraram outros.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez estava no Japão com os dois filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. Durante sua passagem pelo país, ela aproveitou para mostrar várias curiosidades e surpreendeu ao andar de meias brancas nas ruas, transporte público, para mostrar a limpeza do local.

Luciana Gimenez rebate crítica à aparência do filho com Mick Jagger

O jovem Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez, dividiu com o público alguns registros de um passeio especial feito ao lado do astro do rock em Portugal. Em uma das fotos, o rapaz aparece abraçado com o pai em uma lancha.

"Me and dad’s visit to the Portuguese wine country (We don’t drink wine)", brincou Lucas na legenda da postagem. Em tradução livre, significa algo como: "Eu e meu pai visitando a região vinícola de Portugal (não bebemos vinho)".

Entre os comentários da postagem, Luciana Gimenez deixou um elogio aos dois: "Lindos", escreveu a apresentadora da RedeTV!. A famosa ainda aproveitou para responder uma internauta que disparou críticas à aparência de seu primogênito.

" Pode ser famoso, filho de quem é, mas que é um menino estranho, é ", disse a pessoa em questão. " Querida, coloca a foto dos seus parentes… Vai chamar os seus de estranhos… Mal-educada ", rebateu Luciana, que foi bastante elogiada pelos demais seguidores por sua resposta.

Vale lembrar que além de Lucas Jagger, de 26 anos atualmente, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, de 14, fruto da antiga união com Marcelo de Carvalho. Em entrevista recente ao programa Provoca, a artista contou como é sua relação com os pais de seus filhos.

Ao falar sobre Jagger, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".