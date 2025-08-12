Luciana Gimenez revela ‘obsessão’ por parte inusitada do próprio corpo

A apresentadora Luciana Gimenez explica o seu cuidado caprichado com uma parte específica do seu corpo ao longo de toda a vida

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao revelar que tem obsessão por manter seus dentes sempre saudáveis e belos. Nesta terça-feira, 12, ela foi visitar o dentista e foi elogiada pelos seus cuidados com a saúde bucal.

Tanto que ela disse que sempre fez questão de escovar os dentes muito bem porque sabe que são para sempre. "Quem me conhece sabe da minha obsessão com dentes, né?", disse ela.

E completou: "Eu acho que tem que pensar nos dentes como um tesouro porque eles quebram, fazem cárie. É o mesmo dente, uma vez que nasce a segunda dentição, o que eu acho tão injusto, podia ter a terceira. Esses dentes são os que a gente fica. Eu não entendo quando as pessoas fazem coisas absurdas nos dentes".

Por fim, Gimenez garantiu que tem os dentes naturais. "Dentes naturais, sem facetas", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez está solteira

Na entrevista para a revista CARAS, Luciana Gimenez comentou sobre sua vida amorosa e disse que está solteira no momento. "Sou namoradeira, mas agora estou solteira. Sinto falta de uma companhia para sair, viajar, dar risada. Sou caseira e não exponho muito meus relacionamentos, mas gostaria de ter alguém para fazer coisas a dois e encher menos o saco dos meus filhos!", afirmou ela.

E completou: "Sou criteriosa. Tem coisa mais íntima do que dormir com uma pessoa? Já tive decepções que cortaram meu coração, então, quando coloco alguém na minha vida, quero que fique para sempre. Não quero pensar que só gastei meu tempo, por isso, sou criteriosa para alguém entrar na minha vida. Tem que ter caráter e, se um dia acabar, que continue sendo importante na minha história".

Leia também: Luciana Gimenez abre o jogo sobre autocobrança: 'Preciso fazer muita terapia'

A boa relação de Luciana Gimenez com os pais de seus filhos

Em entrevista recente ao programa Provoca, Luciana Gimenez contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo herdeiro, Lorenzo.

Ao falar sobre Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".

Leia também: Casa de Luciana Gimenez: Detalhes coloridos que são um charme no lar da apresentadora