CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Luciana Gimenez revela ‘obsessão’ por parte inusitada do próprio corpo
Beleza / Dentes perfeitos

Luciana Gimenez revela ‘obsessão’ por parte inusitada do próprio corpo

A apresentadora Luciana Gimenez explica o seu cuidado caprichado com uma parte específica do seu corpo ao longo de toda a vida

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 21h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Luciana Gimenez
Luciana Gimenez - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao revelar que tem obsessão por manter seus dentes sempre saudáveis e belos. Nesta terça-feira, 12, ela foi visitar o dentista e foi elogiada pelos seus cuidados com a saúde bucal.

Tanto que ela disse que sempre fez questão de escovar os dentes muito bem porque sabe que são para sempre. "Quem me conhece sabe da minha obsessão com dentes, né?", disse ela. 

E completou: "Eu acho que tem que pensar nos dentes como um tesouro porque eles quebram, fazem cárie. É o mesmo dente, uma vez que nasce a segunda dentição, o que eu acho tão injusto, podia ter a terceira. Esses dentes são os que a gente fica. Eu não entendo quando as pessoas fazem coisas absurdas nos dentes". 

Por fim, Gimenez garantiu que tem os dentes naturais. "Dentes naturais, sem facetas", afirmou. 

Luciana Gimenez está solteira

Na entrevista para a revista CARAS, Luciana Gimenez comentou sobre sua vida amorosa e disse que está solteira no momento. "Sou namoradeira, mas agora estou solteira. Sinto falta de uma companhia para sair, viajar, dar risada. Sou caseira e não exponho muito meus relacionamentos, mas gostaria de ter alguém para fazer coisas a dois e encher menos o saco dos meus filhos!", afirmou ela. 

E completou: "Sou criteriosa. Tem coisa mais íntima do que dormir com uma pessoa? Já tive decepções que cortaram meu coração, então, quando coloco alguém na minha vida, quero que fique para sempre. Não quero pensar que só gastei meu tempo, por isso, sou criteriosa para alguém entrar na minha vida. Tem que ter caráter e, se um dia acabar, que continue sendo importante na minha história". 

Leia também: Luciana Gimenez abre o jogo sobre autocobrança: 'Preciso fazer muita terapia'

A boa relação de Luciana Gimenez com os pais de seus filhos

Em entrevista recente ao programa Provoca, Luciana Gimenez contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo herdeiro, Lorenzo

Ao falar sobre Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".

Leia também: Casa de Luciana Gimenez: Detalhes coloridos que são um charme no lar da apresentadora

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Luciana Gimenez
Luciana Gimenez Luciana Gimenez   

Leia também

Estética

Matteus Amaral - Foto: Reprodução / Instagram

Matteus Amaral revela motivo por trás da rinoplastia

Novo visual

Rob Freitas - Foto: Divulgação

Rob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'

Desabafo

Regina Casé - Foto: Reprodução/Instagram

Aos 71 anos, Regina Casé revela se já fez procedimentos estéticos

Uau!

Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátrica - Reprodução/Instagram

De vestido micro, Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátrica

Uau!

Ana Paula Siebert choca com físico atual - Reprodução/Instagram

Após emagrecimento, Ana Paula Siebert choca com seu corpo atual

Resultado

Matteus Amaral mostra seu nariz após cirurgia - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Matteus Amaral mostra como ficou seu nariz após plástica

Últimas notícias

Christina RochaDeu briga! Participantes do Casos de Família saem na mão no programa
Helena, filha de Neymar Jr e Amanda KimberllyHelena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas
Matteus AmaralMatteus Amaral revela motivo por trás da rinoplastia
Marcelo SangaloFilho de Ivete Sangalo participa da gravação do novo projeto da mãe
Vera Viel está em remissão do câncer, ou seja, sem os sinais da doençaVera Viel desabafa sobre tumor raro e médico aponta: 'Impacta diretamente nos resultados'
Lucas Souza e Suzi SassakiSaiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho
Raí exibe foto no hospitalEx-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas
Thais Carla realizou a cirurgia bariátrica em abrilThais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'
Faustão é do signo de touroAstróloga revela segredos profundos de Faustão: 'Força para enfrentar desafios únicos'
Georgina Rodríguez e Cristiano RonaldoValor do anel que Cristiano Ronaldo deu para a noiva é revelado
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade