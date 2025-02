Luciana Gimenez chama atenção ao posar com vestido transparente e recortado

A apresentadora Luciana Gimenez impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço usando um vestido ousado

Luciana Gimenez agitou as redes sociais nesta terça-feira, 11, ao surgir com um look ousado. Ela chamou a atenção dos fãs ao posar usando um vestido transparente.

Na gravação compartilhada na web, a apresentadora aparece fazendo pose em frente ao espelho, mostrando os detalhes de seu look. A peça escolhida pela famosa possuiu uma abertura na lateral, destacando sua silhueta.

Vale lembrar que no último domingo, 9, Luciana Gimenez participou da Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, ao lado de Rodrigo Faro. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa falou sobre suas performances na atração.

"Me joguei de corpo e alma para interpretar duas potências do entretenimento! Tivemos diversos ensaios de preparação para entregar a melhor perfomance ao público de casa! Adorei viver essa experiência e mal posso esperar pelo resultado na TV hoje!", contou.

Luciana Gimenez com look transparente - Foto: Instagram

Luciana Gimenez revela desejo pessoal para 2025

De férias em Nova York, a apresentadora Luciana Gimenez revela seus desejos pessoais e planos profissionais para o ano de 2025, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. "Quero me apaixonar", confessa a mãe de Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel.

"Quero continuar trabalhando muito, quero me apaixonar, quero que meus filhos cresçam supersaudáveis, quero viver muitos momentos com os meus filhos – até estou planejando uma viagem para o Japão. Quero muitas viagens porque, cada vez mais, o que vale mesmo são as memórias da gente. Quando vemos coisas acontecendo, pessoas perdendo coisas, eu penso assim: A única coisa que ninguém pode tirar de mim são os sorrisos, os momentos felizes, as lembranças, as coisas maravilhosas que eu vivo. Então, é por aí que eu vou", ressalta. Veja a entrevista completa!

