Lucas Lima surge sem camisa e deixa as fãs eufóricas: ‘Perdi até o rumo’

Solteiro há cerca de dois anos, Lucas Lima agita as fãs ao compartilhar foto sem camisa durante as férias no Chile

O cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 2. Ele está de férias com o filho, Theo, de 11 anos, no Chile, e resolveu provocar os seguidores com um post ousado.

O artista compartilhou uma foto sem camisa na frente de uma janela . Na imagem, ele ostentou o corpo musculoso e suas tatuagens.

Inclusive, ele brincou que quis ‘biscoitar' e até pediu conselho para as amigas. “Deixando claro que o meu ‘biscoitar na terceira idade’ veio pós consulta das amigas”, disse ele, que mostrou o print da conversa.

Em uma página de fã-clube, as fãs fizeram comentários ao se depararem com a foto do ídolo sem camisa. "Eita que até perdi o rumo", brincou uma seguidora. "Como pode não admirar um negócio lindo desse?! Misericórdia!", afirmou outra. "Deus me perdoe, sou uma mulher casada, mas nosso guri tá cada vez mais lindo", comentou mais uma.

Vale lembrar que Lucas Lima está solteiro há quase dois anos, desde que se separou da cantora Sandy. Desde então, ele chegou a ser alvo de rumores sobre alguns romances, mas não confirmou nenhum deles.

Lucas Lima mostra foto chorando nas redes sociais

No último final de semana, o cantor e músico Lucas Lima emocionou seus fãs ao aparecer chorando. Ele compartilhou uma selfie com os olhos cheios de lágrimas após um momento de emoção em sua casa.

Na legenda, ele desabafou sobre ninguém saber o que se passa na vida do outro. "Aquela lavada de louça chorando depois de um dia impossível pra lembrar quem precisar ouvir: ninguém sabe. Ninguém sabe o nosso corre, ninguém sabe de onde a gente veio, o que passou nem o que passa, o que venceu nem a sequela que ficou. Ninguém sabe as coisas que a gente ouve calado todo dia, os desaforos e desafios, as agressões que a gente sofreu e sofre, ninguém sabe dos tombos, das injustiças que a gente vive e comete", disse ele.

E completou: "Todo mundo acha que sabe, mas ninguém sabe. Por isso a gente tem que se conhecer. Porque aí a gente até balança, chora escondido lavando louça, mas para em pé. Amanhã tem de novo. Luz e sombra. Chiaroscuro. Yin-Yang. A porra toda. Vamo".

