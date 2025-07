Lorena Maria realiza cirurgia estética no corpo meses após nascimento do filho

Mudanças! Ex-noiva de MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria revelou que passou por uma cirurgia estética e celebrou o 'novo corpo'

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 30, para dividir uma novidade com o público. Em uma sequência de vídeos, a ex-noiva de MC Daniel revelou que passou por uma cirurgia estética no corpo.

Os registros, gravados antes de Lorena realizar o procedimento, foram publicados somente após o fim da cirurgia. A jovem, inclusive, contou que estava bastante nervosa: " Nem pra parir eu fiquei assim, eu simplesmente fui, meu amor. Mas agora tô aqui, nervosa, só esperando o médico ", relatou ela, já no hospital.

Em seguida, ela completou: "Estou muito ansiosa e só vou postar esses stories depois que tudo estiver concluído. Então, se vocês estão vendo, eu já estou intacta, meu amor, com um ‘new body’ [novo corpo] ". Apesar de ter anunciado a mudança em seu físico, até o momento, Lorena Maria não revelou qual cirurgia estética realizou no corpo.

Vale lembrar que esta é a primeira cirurgia feita pela influenciadora desde o nascimento de Rás, de 5 meses atualmente. O bebê é fruto de seu antigo relacionamento com MC Daniel. Os dois, que estava juntos há um ano, anunciaram o fim do noivado no dia 12 de julho.

O fim do relacionamento de MC Daniel e Lorena Maria

No dia 13 de julho, logo após Lorena Maria confirmar o fim da união, MC Daniel se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Sem revelar o motivo da separação, ele garantiu que a história deles foi verdadeira e rebateu os comentários de que teriam ficado juntos por interesse.

Inclusive, ele pediu para que não ataquem a mãe do seu filho e que acredita que tudo vai se ajeitar. Lorena Maria, por sua vez, contou que gostaria de viver esse momento em paz e aproveitou para deixar um conselho ao público:

"Não se culpe tanto, não se chicoteie tanto, aprenda a receber, mesmo que seja sentimentos dolorosos e fases dolorosas. (...) É um processo que a gente tem que passar e que se a gente não passa agora, a gente passa depois, e muito pior. Passa tudo que você tiver que passar logo, mulher. Passa tudo que depois vai estar tudo bem", declarou ela, na ocasião.

