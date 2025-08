Lorena Maria confessa após passar por cirurgia: 'Pior coisa do mundo'

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria atualizou os internautas sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia estética

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 4, para atualizar os internautas sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia estética. A ex-noiva de MC Daniel e mãe de Rás, Rás, de cinco meses, relatou como está sendo seu pós-operatório.

"Mami, como você está? Espero que bem e com uma ótima recuperação. Por aqui já estamos com saudades voltada logo", disse uma fã na mensagem. "Oi vidas! Tô bem, melhorando a cada dia, mas o pós é a pior coisa do mundo. Achava que ia ser tudo igual as blogueiras que a gente vê pintando no pós [risos], mas eu to literalmente assim: [cachorrinho dormindo com a língua para fora]", respondeu.

Story de Lorena Maria — Foto: Reprodução/Instagram

Quais cirurgias Lorena Maria realizou?

A influenciadora decidiu passar por um combo de cirurgias. Ela passou por uma lipoaspiração e uma mastopexia com troca de prótese para um tamanho menor. Recentemente, ela desabafou sobre as dores que estava sentindo. "Doi horrores! Mas tá tudo certo, graças a Deus. Acabei de voltar do médico também. Tá tudo lindo, maravilhoso, mas a dor é babado!", disse.

Vale lembrar que esta é a primeira cirurgia feita pela influenciadora desde o nascimento de Rás. O bebê é fruto de seu antigo relacionamento com MC Daniel. Os dois, que estava juntos há um ano, anunciaram o fim do noivado no dia 12 de julho.

Como MC Daniel e Lorena Maria anunciaram o término?

No dia 13 de julho, , MC Daniel se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Sem revelar o motivo da separação, ele garantiu que a história deles foi verdadeira e rebateu os comentários de que teriam ficado juntos por interesse. . Lorena Maria, por sua vez, contou que gostaria de viver esse momento em paz e aproveitou para deixar um conselho ao público. Leia mais!

