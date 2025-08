Lorena Maria choca ao exibir resultados de cirurgias plásticas: 'Impecável'

Ex-noiva de MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria mostrou o novo corpo após realizar cirurgias estéticas nos últimos dias; veja vídeo

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria usou as redes sociais para compartilhar o resultado das cirurgias plásticas realizadas na última semana. Ex-noiva de MC Daniel, a jovem decidiu mudar alguns detalhes em seu corpo após o nascimento do filho, Rás, de 5 meses atualmente.

Em seu perfil oficial, Lorena publicou um vídeo exibindo seu novo abdômen e glúteos. De acordo com a influenciadora, a decisão de mexer no corpo também envolve o Carnaval 2026, uma vez que ela irá desfilar pela escola de samba Unidos de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

" Versão 2025 atualizada! ", escreveu a jovem na legenda da postagem. Os resultados dos procedimentos feitos por Lorena Maria impressionaram o público, que rapidamente lotaram a publicação com diversos comentários elogiando seu novo físico.

"O que já era bonito, ficou impecável!", declarou uma seguidora. "Lapidou o que já era lindo", disse outra. "Abalou! Ficou perfeito", falou uma terceira. "Chocada que era possível ficar melhor do que já era", comentou mais uma.

Ainda na segunda-feira, 4, Lorena Maria contou como tem sido o pós-operatório: " Tô bem, melhorando a cada dia, mas o pós é a pior coisa do mundo. Achava que ia ser tudo igual as blogueiras que a gente vê pintando no pós [risos], mas eu to literalmente assim: [cachorrinho dormindo com a língua para fora] ", relatou a famosa.

Lorena Maria mostra resultados de cirurgias plásticas - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

Quais cirurgias Lorena Maria realizou?

Lorena Maria decidiu passar por um combo de cirurgias. Ela realizou uma lipoaspiração e uma mastopexia com troca de prótese para um tamanho menor.

Vale lembrar que esta é a primeira cirurgia feita pela influenciadora desde o nascimento de Rás. O bebê é fruto de seu antigo relacionamento com MC Daniel. Os dois, que estavam juntos há um ano, anunciaram o fim do noivado no dia 12 de julho.

Leia também: Médico alerta para cirurgias de Lorena Maria após dar à luz: 'Existem riscos'