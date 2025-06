Lore Improta mostra como era seu lábio antes de preenchimento: 'Boca nenhuma'

Após retirar preenchimento antigo e diminuir tamanho da boca, Lore Improta mostra como eram seus lábios sem nada e surpreende; veja

A dançarina Lore Improta revelou que diminuiu sua boca nos últimos meses e ainda mostrou como eram seus lábios antes do procedimento. Neste sábado, 14, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu se havia alterado o tamanho da região.

A esposa de Léo Santana então confirmou que retirou o preenchimento e impressionou ao compartilhar uma foto de 2013-2014 de como era sua boca sem nada. A mãe de Liz explicou que em novembro foi à médica dermatologista para tirar todo o produto e depois colocar apenas um pouco para dar um volume.

"Tirei o preenchimento que eu tinha, tirei todo, novembro acho que tirei, tirei com a minha dermato, depois ela preencheu. Eu não tenho boca nenhuma, gente", falou sobre ter feito a mudança, mas ter continuado com um pouco de preenchimento por ter lábios muito finos.

Ainda em seus stories, Lore Improta mostrou o antes e depois de seu corpo após três anos do nascimento de Liz. A famosa contou que ficou com as curvas muito diferentes na gestação e que pensou que não voltaria à antiga forma física.

Leia também:Ivete Sangalo canta na festa junina da escola da filha de Lore Improta e Léo Santana

Veja como era a boca de Lore Improta:

Lore Improta explica se a filha precisará passar por cirurgia

A dançarina Lore Improta voltou a falar sobre a hénia umbilical de Liz, sua filha com Léo Santana. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a esposa do cantor foi questionada se a pequena precisará passar por cirurgia.

A influenciadora digital então comentou que quem a acompanha sabe que a menina tem a hérnia no umbigo e que eles estão aguardando para ver se necessitará realizar o procedimento médico. Lore Improta deu mais detalhes. Saiba mais aqui!