Lore Improta 'apronta' e muda o visual radicalmente: 'Iluminadíssima'

Nova versão! Lore Improta muda o visual e aparece com os cabelos bem mais iluminados; esposa de Léo Santana impressionou com resultado

A dançarina Lore Improta mudou o visual e mostrou o resultado em sua rede social neste sábado, 19. Com um vídeo, a famosa mostrou a transformação e impressionou ao aparecer com os fios bem mais claros e iluminados.

A esposa de Léo Santana então comentou que já havia avisado para seus seguidores que estava "aprontando" e que agora pode mostrar o que resolveu fazer.

"Falei que tava aprontando, não falei? Pois voltei iluminadíssima, amoresss! Nada como mudar o visual pra renovar as energias, e o Eder Fernando simplesmente entregou tudo! Gostaram? Seguuuuura que a nova versão da Lore tá on", escreveu ela ao mostrar a mudança.

Nos comentários, a influenciadora digital recebeu elogios e aprovação. "Amei", falou Ana Paula Siebert. "Uau! Ficou ainda mais maravilhosa", admiraram-se outros internautas.

Ainda nas últimas semanas, Lore Improta chamou a atenção ao mostrar o antes e depois de seu corpo após três anos da gestação de Liz. A famosa ainda chocou ao revelar como era sua boca antes do preenchimento labial.

Confira o novo visual de Lore Improta:

Lore Improta muda o visual - Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

A dançarina Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho . Recentemente, a famosa gravou alguns vídeos esclarecendo a situação e seu posicionamento, de manter uma carreira mesmo sendo casada com um cantor famoso.

Independente, a loira, que trabalha com dança e publicidades, deixou claro que não abre mão de trabalhar para ter o seu dinheiro, suas conquistas e por amar o que faz. Apesar de já ter uma boa condição financeira, Lore Improta ressaltou que tem vários sonhos que deseja realizar e que pretende ter dinheiro para manter sua família até a velhice.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem",iniciou seu pronunciamento e falou mais.