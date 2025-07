Lívia Andrade hipnotiza com fotos exibindo apenas silhueta na praia

Em praia fora do Brasil, Lívia Andrade hipnotiza ao fazer fotos usando biquíni e mostrando apenas sua silhueta; confira os cliques misteriosos

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 30, a famosa postou cliques curtindo uma praia fora do Brasil e impressionou ao exibir apenas suas curvas.

Em meio à paisagem paradisíaca, a loira roubou a cena ao mostrar apenas sua silhueta, aproveitando a sombra e um pouco da iluminação do sol. Vestindo um biquíni com amarrações, Lívia Andrade ostentou seu físico deslumbrante e arrancou elogios.

"Eu preciso disso pra ser feliz! Isso muda tudo , faz todo sentido pra mim , faz sentido até onde não tem sentido sabe? É resposta , é conforto, é paz , acolhimento. O lugar onde você acha até aquilo que não sabia que havia perdido. Mutcho louko né, pois é...", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Lindas fotos, arrasou", aprovaram os internautas. "Só não faço igual, porque não tenho o biquíni", brincaram outros.

Recentemente, Lívia Andrade por pouco não se tornou vítima de um acidente de avião. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a estrela recordou o que viveu quando a aeronave em que estava teve problemas para pousar por causa do trem de pouso, que não baixou automaticamente. "Mais viva do que nunca. Mais uma experiencia, mais uma história para contar. Eu olhei para a janela e arremeteu, eu vi que estava com algo errado”, disse ela, que pegou o celular e começou a mandar mensagem para a família. "Eu comecei a mandar mensagem para o meu irmão. Reza pra gente, por favor. Pede para a mãe rezar pra gente, por favor”, afirmou.

Lívia Andrade de biquíni - Foto: Reprodução/Instagram

Carreira de Lívia Andrade

Após sua passagem pelo Fantasia, Lívia atuou como "malandrinha", assistente de palco no Festa do Mallandro, apresentado por Sérgio Mallandro. Seis anos depois, voltou para o SBT, onde integrou o elenco do humorístico A Praça é Nossa, e ficou por 4 anos. Além de se destacar como integrante fixa do Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos.

Lívia também apostou sua carreira nas novelas. Sua estreia foi em 'Vende-se Um Véu de Noiva', mas também participou de outras tramas como: 'Corações Feridos', 'Carrossel' e 'Chiquititas'. Em dezembro 2017, entrou no programa Fofocalizando para cobrir Mamma Bruschetta que estava de férias

Em janeiro de 2018 entrou definitivamente no elenco do programa, apresentando ao lado de Mara Maravilha e Léo Dias. Atualmente, faz parte do time do Domingão com Huck, na TV Globo.