Leticia Spiller choca ao mostrar situação atual de sua barriga: 'Caramba'

Em fotos curtindo o verão europeu com o namorado português, Leticia Spiller choca ao mostrar seu corpo atual em fotos de biquíni

A atriz Leticia Spiller compartilhou novas fotos da viagem que fez para Portugal ao lado do namorado, o empresário portuguêsFranclim Mendes da Silva. Nesta quinta-feira, 31, a famosa fez o álbum de alguns registros que tirou no local e impressionou ao mostrar seu físico atual.

De biquíni, a artista esbanjou suas curvas mais sequinhas e não passou despercebida com sua barriga bem definida. "Ah saudades do verão europeu…", escreveu ela sobre estar sentindo falta do calor da Europa.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a musa. "Caramba", exclamaram ao vê-la. "Maravilhosa demais", elogiaram outros. "Deslumbrante", definiram alguns fãs.

É bom lembrar que Leticia Spiller e Franclim foram vistos juntos pela primeira vez durante o Carnaval deste ano. A atriz confirmou publicamente o namoro com o empresário português pouco tempo depois, em março.

"Meu coração tem dono e estou muito feliz", declarou Leticia em entrevista ao 'Gshow', na época. Esta é a primeira vez que a artista assume publicamente um relacionamento desde o fim de sua união de sete anos com o músico Pablo Vares.

Confira as fotos de Leticia Spiller:

Leticia Spiller de biquíni - Foto: Reprodução/Instagram

Leticia Spiller de biquíni - Foto: Reprodução/Instagram

Leticia Spiller de biquíni - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

A relação de Leticia Spiller com o ex, Marcello Novaes

Recentemente, Leticia Spiller foi questionada sobre sua boa relação com o ex-marido, o ator Marcello Novaes. Os dois famosos foram casados de 1995 a 2000 e são pais do também ator Pedro Novaes, que esteve no ar recentemente em 'Garota do Momento', da TV Globo.

Leticia, que nunca escondeu o enorme carinho que sente por Marcello, explicou que a ótima convivência entre um ex-casal é benéfica principalmente para os filhos; confira detalhes!