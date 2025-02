Lembra dela? Ex-atriz mirim choca com fotos de antes e depois do emagrecimento

A ex-atriz mirim Jesuela Moro, que atuou na novela A Vida da Gente, da Globo, revelou que perdeu peso e compara fotos de antes e depois

A ex-atriz mirim Jesuela Moro, que atuou na novela A Vida da Gente, da Globo, revelou que está mais magra. Em um vídeo nas redes sociais, ela comparou fotos de antes e depois do seu emagrecimento para mostrar a mudança em sua aparência.

Nas imagens, ela apareceu em selfies feitas quando iniciou o processo de perder peso e fotos atuais, nas quais mostrou que suas roupas estão mais largas.

“Emagrecimento requer paciência e constância. Não deixe de fazer algo porque vai levar tempo. O tempo vai passar do mesmo jeito”, afirmou ela.

Assista ao vídeo abaixo para ver o antes e depois:

Por onde anda Jesuela Moro?

O último papel de Jesuela Moro na TV foi na novela Guerra dos Sexos, exibida pela Globo em 2012. Desde então, ela tentou voltar a atuar, mas não conseguiu novas oportunidades.

Em uma entrevista ao jornal 'O Globo' durante a pandemia, ela explicou que estava dividida sobre seu futuro. "Estou dividida entre duas opções bem distintas: estudar Medicina ou tentar voltar para o meio artístico. Até agora, a segunda tem sido a minha preferida. Gostaria de fazer alguma formação nessa área e retornar para a TV ou me tornar modelo", contou ela na época.

A atriz também disse que segue muito feliz com o carinho que recebe do público. "A melhor parte é que, depois de tantos anos, as pessoas ainda me procuram e têm um carinho enorme por mim. Eu agradeço imensamente - conta ela, que guarda boas lembranças da novela", declarou.

Jesuela Moro também compartilha detalhes de sua vida feliz ao lado da família e dos amigos. Ela também costuma exibir o mesmo olhar marcante e relembrar a época em que foi estrela de televisão.