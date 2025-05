Lauana Prado surpreende fãs ao mudar o visual e adotar a 'franjinha'

A cantora Lauana Prado encanta os internautas ao exibir seu novo visual nas redes sociais, dias antes de seu aniversário; confira!

Nesta quinta-feira, 22, a cantora sertaneja Lauana Prado deixou os fãs encantados ao compartilhar nas redes sociais seu novo corte de cabelo, desta vez com franja.

Antes de revelar a transformação, ela explicou que havia removido os apliques temporariamente para realizar tratamentos de cuidados com os fios, e depois disse que colocaria os apliques de volta. “Agora eu vou subir de nível. Me aguardem!” , revelou a artista, que completa 36 anos no próximo domingo, 25.

Após compartilhar o novo visual, os internautas não pouparam elogios. A ex-participante de A Fazenda, Tati Dias, que é namorada da cantora, se declarou: “Você é a mulher mais linda do mundo. Eu não tô te aguentando”.

Os seguidores também enalteceram Lauana. “Ficou mais linda ainda”, comentou um fã. Outro acrescentou: “Não cansa de ser linda”.

Confira o novo visual de Lauana Prado:

Qual foi a última mudança no visual de Lauana Prado?

A cantora sertaneja Lauana Prado surpreendeu os fãs ao revelar que está com um novo visual! Através de suas redes sociais, a artista compartilhou um vídeo mostrando o resultado da mudança e colecionou elogios ao surgir ainda mais belíssima.

Lauana contou que decidiu deixar os fios longos e mais claros para trás e apostou em uma nova cor de cabelo mais escura. Além do tom, a famosa também renovou o corte e apareceu com as madeixas no ombro.

Desde quando Lauana e Tati estão namorando?

A cantora e a chef de cozinha começaram a se relacionar em junho de 2024. Em uma participação no PodDelas, Lauana contou que o romance com Tati surgiu por iniciativa da ex-participante de A Fazenda, que a contatou pelas redes sociais e foi responsável pelo pedido de namoro.

