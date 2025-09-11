CARAS Brasil
  2. Karoline Lima choca com ‘antes e depois’ de preenchimento que deu errado
Beleza / Preenchimento

Karoline Lima choca com 'antes e depois' de preenchimento que deu errado

Karoline Lima relembra fotos de quando preenchimento no rosto e não gostou do resultado. Tanto que ela fez tratamento para tirar a substância

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 10h16

Karoline Lima
Karoline Lima - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu ao contar que já fez um procedimento de preenchimento no rosto que não gostou do resultado. Nas redes sociais, ela exibiu fotos de como o seu rosto ficou depois da aplicação de ácido hialurônico em um procedimento de harmonização facial.

Inclusive, ela contou que não gostou do formato do rosto após o preenchimento e decidiu passar por outro tratamento para remover o ácido hialurônico da face. "Em 2021, fiz preenchimento em várias áreas do rosto e não gostei. Senti que fiquei com o rosto muito marcado. Maxilar muito quadrado, boca muito grande”, disse ela.

Então, ela contou sobre o que fez para remover a harmonização. “Existe uma enzima chamada hialuronidase, que quando você aplica, o ácido hialurônico se dissolve. E eu FIZ isso. Eu não tenho mais preenchimento no rosto inteiro, gente", declarou. 

Hoje em dia, Karoline não tem mais preenchimento e disse que seu rosto está mais definido por causa do emagrecimento. "O que aconteceu foi que emagreci e meu rosto ficou mais fino e marcado. Só deve ter um resto de 4 anos atrás porque nunca mais fiz”, contou. 

Post de Karoline Lima

Post de Karoline Lima

Post de Karoline Lima

Post de Karoline Lima

Karoline Lima compartilha momento fofo da filha

Recentemente, Karoline Lima surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo de sua filha, Cecília, pronunciando palavras difíceis. A menina é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol Éder Militão.

Cecília participou de uma dinâmica em que teve que dizer o nome dos objetos que lhe foram mostrados. O momento foi registrado e gerou muita fofura e diversão, com a pequena dizendo "Amino" para se referir a ônibus, "Livulu" em vez de livro, e "Helitoptulu" no lugar de helicóptero.

A influenciadora escreveu na legenda: "Ônibus é minha favorita agora". Os internautas ficaram encantados e encheram os comentários de elogios; confira o registro!

Leia também: Influencer mostra convite de madrinha para o casamento de Éder Militão e Tainá Castro

