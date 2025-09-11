Karoline Lima choca com ‘antes e depois’ de preenchimento que deu errado

Karoline Lima relembra fotos de quando preenchimento no rosto e não gostou do resultado. Tanto que ela fez tratamento para tirar a substância
A influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu ao contar que já fez um procedimento de preenchimento no rosto que não gostou do resultado. Nas redes sociais, ela exibiu fotos de como o seu rosto ficou depois da aplicação de ácido hialurônico em um procedimento de harmonização facial.
Inclusive, ela contou que não gostou do formato do rosto após o preenchimento e decidiu passar por outro tratamento para remover o ácido hialurônico da face. "Em 2021, fiz preenchimento em várias áreas do rosto e não gostei. Senti que fiquei com o rosto muito marcado. Maxilar muito quadrado, boca muito grande”, disse ela.
Então, ela contou sobre o que fez para remover a harmonização. “Existe uma enzima chamada hialuronidase, que quando você aplica, o ácido hialurônico se dissolve. E eu FIZ isso. Eu não tenho mais preenchimento no rosto inteiro, gente", declarou.
Hoje em dia, Karoline não tem mais preenchimento e disse que seu rosto está mais definido por causa do emagrecimento. "O que aconteceu foi que emagreci e meu rosto ficou mais fino e marcado. Só deve ter um resto de 4 anos atrás porque nunca mais fiz”, contou.
Recentemente, Karoline Lima surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo de sua filha, Cecília, pronunciando palavras difíceis. A menina é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol Éder Militão.
Cecília participou de uma dinâmica em que teve que dizer o nome dos objetos que lhe foram mostrados. O momento foi registrado e gerou muita fofura e diversão, com a pequena dizendo "Amino" para se referir a ônibus, "Livulu" em vez de livro, e "Helitoptulu" no lugar de helicóptero.
A influenciadora escreveu na legenda: "Ônibus é minha favorita agora". Os internautas ficaram encantados e encheram os comentários de elogios; confira o registro!
