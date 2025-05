Juliette revela se já realizou algum procedimento estético no rosto: ‘Gosto de quem sou’

A ex-BBB Juliette abre o jogo sobre procedimentos estéticos, fala sobre sua autoestima e responde aos haters sobre seu rosto

A vencedora do BBB 21Juliette, de 35 anos, abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos que já realizou ao longo da vida. Apesar da exposição e da fama conquistada após o reality, a advogada ressaltou que valoriza e prefere manter sua beleza natural.

"Nunca fiz nada na cara. Desejaram isso para mim, rogaram essas coisas para mim. Sou toda natural, bonita pra caramba (risos). Uma coisa que não é natural em mim é o peito . Já diminuí. Na última vez que operei, diminuí. Antes tinha prótese dividida em dez vezes no cartão. Mas fiz. Trabalhava que só, mas pagava. Era mil e poucos reais por mês. Foi 12 mil no total. Dei dois mil de entrada e parcelei o resto. Fiz com o Dr. Glauco, lá em João Pessoa, ele é maravilhoso", iniciou a ex-BBB.

Juliette esclareceu sobre os procedimentos que fez no corpo e comentou as críticas que recebe. "Depois [da colocação da primeira prótese] achei que estava grande, que estava pesando e diminuí. Mas nunca fiz nada no rosto e acho engraçado porque, às vezes, os haters comentam assim: 'meu Deus, mexeu tanto na cara, está tão diferente'. Mas nunca fiz nada", apontou.

"A minha boca é grande e torta porque levei uma pedrada quando era criança. Tem um buraco, perdi boca... Enfim... Nunca fiz nada no rosto, só botox mesmo. E malho de vez em nunca. O povo jura que sou uma atleta de alta performance. Vocês assistem Stories e acham que malho todo dia. É todo dia, mas não é tanto quanto vocês capturam na memória (risos). Eu filmo toda vez que vou", acrescentou.

Juliette prefere manter sua beleza natural ou investir em procedimentos?

Juliette falou sobre sua relação com a própria imagem e como prefere manter sua beleza natural, mesmo com pequenas mudanças estéticas. "Acho que perde a autenticidade. A gente dá um jeitinho ali, outro jeitinho aqui, mas não gosto de me transformar, gosto de quem sou” , refletiu.

“Gosto de parecer Juliette mesmo, não quero parecer ninguém, quero parecer eu melhoradinha, né? Mas ainda ser eu", completou a advogada.

