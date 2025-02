Jojo Todynho recebe elogios ao exibir novo visual: 'Um espetáculo'

A influenciadora Jojo Todynho deixou os fios curtos para trás e impressionou ao surgir com cabelão; veja o novo visual

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho surpreendeu o público na última quinta-feira, 27, ao revelar que mudou o visual. A artista, que até então estava com os fios bem curtos, decidiu colocar megahair e surgiu com o cabelão até a área da cintura.

Por meio das redes sociais, Jojo compartilhou uma foto exibindo o resultado da transformação. Esbanjando alegria, a influenciadora elegeu um vestido preto recortado na frente e não poupou sorrisos ao posar para a câmera.

O look longo e justo destacou ainda mais a cinturinha fininha da famosa, conquistada através de dieta, exercícios físicos e procedimentos estéticos. O clique de Jojo Todynho rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiá-la.

"Tá belíssima!", declarou uma admiradora. "A mulher está um espetáculo!", disse outra. "Maravilhosa, você está um arraso", falou uma terceira. Além dos elogios, os seguidores também parabenizaram o foco e a determinação que a influencer adotou nos últimos anos.

"Você é uma pessoa admirável na força de vontade em mudar", escreveu uma internauta. "Jojo, que mudança mulher! Que você seja inspiração para muitas pessoas", falou outra. "Superação incrível, parabéns Jojo", declarou mais uma.

Vale lembrar que Jojo Todynho ainda está se recuperando de uma cirurgia plástica nas pernas, realizada recentemente. Durante uma conversa descontraída com os fãs, a famosa contou como tem sido o processo pós-operatório.

"Graças a Deus, minha recuperação está muito boa. Sem dor. Incomoda um pouquinho, é incômodo porque as pernas estão muito inchadas. Mas a recuperação está sendo rápida e não senti dor nenhuma. Não lembro de ter sentido dor. Todas as minhas cirurgias foram perfeitas", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho explica motivo de não mostrar o corpo após cirurgia plástica

A influenciadora e cantora Jojo Todynho decidiu explicar o motivo pelo qual ainda não postou nenhuma foto de seu corpo após se submeter a uma cirurgia plástica.

Durante uma conversa com os seus fãs na última quarta-feira, 26, ela afirmou que uma das razões consiste no fato do resultado ainda não estar completamente desenhado, uma vez que o corpo está passando pelo processo de recuperação, com alguns edemas espalhados; confira detalhes!

Leia também: Jojo Todynho divide vídeo romântico com o novo namorado