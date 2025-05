Jojo Todynho rebate críticas por cirurgias plásticas: 'Vou mexer mais'

A influenciadora Jojo Todynho fez um breve desabafo e mandou um recado para quem a critica por escolhas envolvendo seu corpo

A influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para compartilhar um breve desabafo envolvendo seu corpo e bem-estar. A artista, que realizou algumas cirurgias plásticas nos últimos meses, lamentou que ainda receba críticas a respeito de suas escolhas pessoais.

Durante o desabafo, Jojo ainda mencionou a bariátrica, realizada em 2023. Desde que passou pelo procedimento, a famosa adotou um novo estilo de vida e, além de seguir uma dieta mais saudável, também faz treinos pesados diariamente.

"Vamos bater um papo reto aqui, sem mimimi, direto. Não se doam, não levem para o coração. A não ser que vocês tenham esse pensamento. F iz! Fiz lipo, sim. E vou mexer mais um pouco. Qual é o problema? Tá achando que porque fez cirurgia não tem que treinar, não tem que cuidar? Faz lipo e come igual um rinoceronte, tá achando que a lipo vai segurar? Vai não, amor", iniciou ela.

Em seguida, Jojo Todynho ressaltou que o resultado dos procedimentos dependem de muito cuidado, uma vez que não se trata de uma 'solução mágica'. "Tá achando que a bariátrica é milagre, amor? Não é não. Tem que treinar, senão volta tudo. Fiz lipo, botei peito, bunda, perna, fiz tudo. Não pode fazer? Problema é seu. Não vem encher o saco", disparou.

"Eu tô aqui pra incentivar a mulherada a ficar maravilhosa, a estudar, a ter seu próprio negócio, a ficar melhor a cada dia. Sempre que posso, respondo as meninas no direct, dou dica, converso. Não vem falar dos outros, não. Tô aqui pra apoiar quem quer ser apoiado. Quem não quer, acha chato, sai!", finalizou a influenciadora.

Jojo Todynho faz alerta sobre bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho falou sobre sua cirurgia bariátrica, realizada em 2023. Ela, que já perdeu mais de 80 kg, comentou a respeito do processo e fez um alerta aos seguidores.

"Não tive medo nenhum, né? E vivi esse processo de forma positiva, pensando no resultado que ele me traria. Mas eu não sou uma pessoa que fica aqui no Instagram incentivando as pessoas a fazerem bariátrica. A bariátrica exige muito de nós, né? É um custo. É muito caro. Você tem que ter certeza", iniciou.

"Tem que ter um bom acompanhamento, porque não é só fazer a cirurgia. ‘Ah, vou lá, vou operar, vai resolver meu problema.’ Não vai. A bariátrica pode ser um grande sucesso, mas também pode ser uma grande desgraça, sabe? Então, o que eu incentivo aqui é: cuidem da saúde, tenham acompanhamento, cuidem da mente. Se está no processo, vai sem medo e ouve o profissional que está cuidando de você", completou ela.

