Jojo Todynho exibe a barriga reta em look curtinho

Após perder mais de 80 kg, a cantora Jojo Todynho exibe a barriga chapada ao usar conjunto de top e shorts

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao exibir sua boa forma após perder mais de 80 kg nos últimos meses. A estrela passou por um processo de emagrecimento e realizou cirurgias plásticas para chegar ao seu corpo ideal. Agora, ela ostenta sua beleza impecável na internet.

Desta vez, a artista surgiu com um conjunto de top e short em uma imagem dentro do elevador do apartamento do namorado. Nas imagens, ela ostentou sua barriga reta e até brincou de fazer o exercício de vácuo para deixar a barriga negativa.

Os procedimentos estéticos de Jojo Todynho

Em seu processo de mudança na aparência, a artista Jojo Todynho também passou por cirurgias reparadoras e procedimentos estéticos para refazer a sua imagem. O processo de transformação corporal de Jojo foi acompanhado de perto pelo cirurgião plástico Dr. Luiz Lima, que revelou os detalhes sobre tudo que ela fez em seu corpo. Veja a lista abaixo:

Cirurgia para destacar o contorno corporal e manutenção do volume das mamas

Cirurgia reparadora com abdominoplastia e redução da pele

Tratamentos para qualidade da pele com aparelhos especiais

Lipo HD para evidenciar a estrutura muscular

Manutenção com acompanhamento nutricional e exercícios

Então, o médico explicou os detalhes sobre o processo de mudança de Jojo Todynho.

Para começar, o médico falou sobre a intervenção cirúrgica da cantora antes da cirurgia bariátrica, que foi quando ela fez uma cirurgia para destacar o contorno corporal e fazer a manutenção do volume das mamas.

“A ideia dessa nova etapa foi sair daquele personagem e trazer à tona a Jordana real, com suas proporções naturais. A paciente optou por mamas menores e mais simétricas, condizentes com seu novo estilo de vida e com o contorno corporal que passou a ter após o emagrecimento”, disse o doutor.

Pouco tempo depois, Jojo Todynho fez a cirurgia bariátrica e perdeu bastante peso. Então, ela voltou par ao centro cirúrgico para remover a quantidade de pele excedente com procedimentos reparadores, como a abdominoplastia e a redução das mamas. Inclusive, ela fez tratamentos com aparelhos com tecnologia avançada para ter melhores resultados. O médico usou nela o VASER, aparelho que emulsifica a gordura e auxilia na quebra de fibroses internas oriundas de cirurgias anteriores; o Argoplasma, que atua nas conexões entre o músculo e a pele provocando retração e estimulando a produção de colágeno; e o Morpheus, uma radiofrequência microagulhada que age de fora para dentro, tratando a pele em diversas profundidades para melhorar sua elasticidade e firmeza.

O tratamento dela continuou com a Lipo HD para destacar a musculatura que ela conquistou com o exercício físico em todo o processo de emagrecimento. “Jordana já vinha realizando um trabalho físico importante. A Lipo-HD permitiu que a definição que ela construiu com esforço fosse visualmente realçada”, disse ele.

Por fim, a cantora Jojo Todynho segue com o foco na manutenção do seu pós-operatório. Ela tem acompanhamento nutricional e medicamentoso com reposição de vitaminas, aminoácidos e regulação de questões hormonais. Ela também continua com os exercícios físicos para ganho de massa muscular a retração da pele. “Essa nova fase representa uma ruptura com a imagem pública anterior e uma reconexão com a própria identidade. Nosso papel foi, respeitando esse momento, valorizar o que ela tem de melhor em seu biotipo: a cintura fina, o glúteo marcado, a musculatura consistente. Tudo dentro de uma harmonia corporal realista e saudável”, finalizou o Dr. Luiz Lima.

