Jojo Todynho exibe barriga negativa ao posar de cropped: 'Maravilhosa'

Com 77 kg atualmente, após deixar a casa dos 147 kg, Jojo Todynho exibe cinturinha escultural ao apostar em look de barriga de fora

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção ao compartilhar novas fotos em sua rede social neste domingo, 03. Toda arrumada, a famosa não passou despercebida ao aparecer exibindo sua barriga bem reta.

Agora na casa dos 70 kg, após sair dos 147 kg, a artista impressionou ao surgir de cropped, ostentando uma cinturinha escultural. Usando o look estiloso e o cabelo longo, Jojo Todynho aproveitou para fazer os cliques e postar mais uma de suas reflexões.

"Mulher quando você enxerga isso, sua vida irá mudar para sempre! Você é capaz. Você é digna. Você é talentosa. Você está protegida. Você é tão amada. Você é tão escolhida. Você é inspiradora, Você é linda. Você tem significado. Você tem valor. Você tem propósito. Você é uma luz. Continue", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas não deixaram de encher a futura advogada de elogios. "Ficou maravilhosa demais", falaram. "Tão linda", escreveram. "Uma princesa", admiraram outros.

Ainda recentemente, Jojo Todynho impressionou ao mostrar seu antes e depois com fotos de biquíni. Na ocasião, ela falou sobre se amar em qualquer circunstância.

Jojo Todynho exibe barriga reta ao surgir de cropped - Foto: Reprodução/Instagram

Informações sobre Jojo Todynho

Nome completo e origem: Nascida Jordana Gleise de Jesus Menezes, Jojo Todynho (ou Jojo Maronttinni) é cantora carioca que ganhou destaque nacional com o hit “Que Tiro Foi Esse?” em 2017.

Herança humilde e infância: Ela cresceu no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, criada pela avó paterna após a morte do pai em incidente com bala perdida. Desde criança já trabalhava como vendedora de picolé, babá e faxineira para ajudar em casa.

Carreira artística de sucesso: Jojo iniciou sua trajetória postando vídeos no YouTube e Facebook. Logo assinou com a Universal Music, participou do videoclipe de Anitta “Vai Malandra”, e emplacou seu hit “Que Tiro Foi Esse” ainda em 2017.

Vencedora de reality e passagem pela TV: Em 2020, consagrou-se campeã da 12ª temporada de A Fazenda, com 52,54% dos votos e prêmio de R$ 1,5 milhão. Depois, apresentou o programa Jojo Nove e Meia no Multishow e participou do Dança dos Famosos, chegando ao 6º lugar.

Transformação física e estilo de vida: Após perder cerca de 80 kg com cirurgia bariátrica, Jojo passou por procedimentos estéticos e adotou uma rotina de treinos para transformar e manter o corpo com saúde e autoestima elevada.

Desde fevereiro de 2025, ela namora Thiago Gonçalves e frequentemente compartilha declarações nas redes sociais. Recentemente ela disse que não descarta o casamento e expressa ser uma pessoa intensa e entregadora em suas relações.

Novo ciclo, nova casa: Jojo decidiu vender sua antiga casa em condomínio e se mudar para uma mansão de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, avaliada em R$ 3,9 milhões. Ela afirmou que está em um novo ciclo da vida e pronta para muitas bênçãos na nova fase.

A cantora Jojo Todynho comemorou o Dia dos Namorados na quinta-feira, 12, com muito amor e romance. Em sua rede social, a artista revelou como celebrou a data ao lado de seu eleito, Thiago Gonçalves, com quem está desde fevereiro.

