Jéssica Beatriz impressiona ao renovar o visual; veja como ficou

Filha do cantor sertanejo Leonardo, influenciadora Jéssica Beatriz impressiona ao surgir com novo visual; confira o resultado

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, renovou o visual e impressionou ao exibir o resultado em sua rede social. Nesta sexta-feira, 28, a influenciadora digital postou uma foto mostrando como ficou e chamou a atenção.

Sem deixar de ser loira, a herdeira do sertanejo ficou com os fios ainda mais claros. Jéssica Beatriz então retocou a raiz e fez carão ao exibir a novidade para seus seguidores. "Profile", escreveu sobre a foto ter sido usada em seu perfil.

Nos comentários, a influencer recebeu vários elogios. "Perfeita", disse a madrasta Poliana Rocha. "Amei", aprovou a ex-cunhada Hariany Almeida.

É bom lembrar que, nos últimos dias, antes do término da ex-BBB com o seu irmão, o cantor Matheus Vargas, Jéssica Beatriz falou sobre a até então cunhada ter "fixado em sua família". "Eu amo muito ela. Não é que a gente é parecida, mas acho que a gente tem uma vibe parecida. Ela é uma pessoa muito incrível, gostou muito dela. Tipo, muito. E a gente se dá superbem. Ela é uma pessoa que fixou na família, entendeu? Não tem como ela sair da família. Ela é nossa, uma propriedade da nossa família agora. Não sai mais. Gosto dela desse jeito", declarou sobre Hariany.

Veja o novo visual de Jéssica Beatriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Jéssica Beatriz fica em choque com presente de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca provou ser uma tia atenciosa e preparou um presente especial para o sobrinho Noah, filho de Jéssica Beatriz Costa, que é uma das irmãs de Zé Felipe. A influencer mostrou para a cunhada que já recebeu o presente de aniversário do sobrinho e deixou a mãe do menino em choque com sua atenção e cuidado.

Virginia presenteou Noah com uma camisa de Neymar Jr autografada pelo atleta. Ao ver o presente, Jéssica ficou radiante e contou sobre a reação do filho .

“Recebi hoje essa foto da Virginia e acabei de mostrar pro Noah. Vocês não têm noção da reação dele! Viu, ele amou! Mil vezes obrigada por ter lembrado. É gente… Sou abençoada, minha cunhada é diferenciada. Zé Felipe e Virginia, amamos vocês”, disse ela. Veja mais aqui!