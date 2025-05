Jade Picon se despede do loiro e arranca elogios com novo visual

Mudanças! A ex-BBB Jade Picon deu adeus aos fios loiros e impressionou ao exibir a transformação do visual com novo tom; confira

Jade Picon está com visual novo! Após passar um tempo com os fios loiros, a atriz e ex-BBB se despediu das madeixas claras e escolheu um novo tom para os cabelos. A mudança foi revelada pela famosa na tarde desta terça-feira, 13, por meio de suas redes sociais.

Através de um vídeo, Jade mostrou que retornou às origens e agora está morena novamente . "Uma nova fase, uma nova energia… e um novo visual!", declarou a atriz ao revelar a transformação em um vídeo.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a mudança de Jade Picon e aprovaram o resultado. "Vou sentir saudades do loiro, mas você morena é um espetáculo", escreveu uma seguidora. "Ficou lindíssima", elogiou outra. "Deusa! Estava com saudade da Jade morena", disse uma terceira.

Vale lembrar que a ex-participante do BBB 22, da TV Globo, aderiu aos fios loiros pela segunda vez em julho do ano passado. Na época, Jade Picon mudou o tom das madeixas para um projeto em sua carreira de atriz.

Confira o novo visual de Jade Picon:

Jade Picon mostra novo visual - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon reage após alfinetar fotógrafo

Recentemente, Jade Picon se pronunciou sobre a repercussão de uma resposta afiada para um fotógrafo. Isso porque um vídeo dela conversando com um paparazzo no aeroporto deu o que falar na web.

Tudo começou quando o fotógrafo do perfil Paparazziando Famosos encontrou Jade no local e perguntou sobre os rumores de affair com o ator André Lamoglia. Ao ouvir a pergunta, ela apenas deu uma risada. Então, ele insistiu em saber se os rumores eram verdade ou se eles eram apenas amigos.

A atriz, por sua vez, deu a resposta afiada: "Acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida". Um tempo depois, Jade conversou com os fãs na porta dos Estúdios Globo e disse que sua resposta foi tirada de contexto.

"Acho que foi tirada um pouco de contexto. É complicado quando você está no aeroporto e colocam um celular na sua cara, mas tudo bem", disse ela, e completou: "É complicado. Eu ainda fui muito educada".

