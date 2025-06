Íris Stefanelli surge com o rosto inchado após cirurgia plástica

A ex-BBB Íris Stefanelli mostra o seu rosto no pós-operatório depois de realizar um procedimento para se livrar das rugas

A ex-BBB e apresentadora Íris Stefanelli decidiu renovar a sua aparência com uma cirurgia plástica. A estrela passou por um procedimento no rosto e apareceu com a face inchada durante o pós-operatório.

Nos stories do Instagram, a loira mostrou o rosto inchado e as cicatrizes ao redor dos olhos. A musa fez um procedimento de lifting facial para se livrar das rugas que surgiram com o passar dos anos.

“Nada de rugas, cirurgia endoscópica, 1 dia. Estou achando ótimo, já vejo a diferença”, disse ela ao exibir o processo de recuperação.

Íris Stefanelli se tornou conhecida ao participar do BBB 7, da Globo. Hoje em dia, ela é empresária e possui uma loja de roupas. Nas redes sociais, ela sempre compartilha seus looks estilosos para os eventos e também momentos com os amigos. "Tempo passa devagar, quero aproveitar muito meus amigos, quero usufruir de toda felicidade que a vida tem pra me dar. Quero sempre lembrar da vó Carmem que não perdia uma festa, um aniversário, tudo era motivo pra se arrumar e sair, sempre foi a mais animada, e agradecida a Deus pela vida, quero ir no mesmo caminho, o de ter o prazer de viver, mais uma pra conta, obrigado amigos amados, foi lindo", disse ela recentemente.

