Influencer mostra 'deformidade' no corpo após infecção por hidrogel

A influencer Juju Ferrari choca ao mostrar o que aconteceu com seu corpo por causa de uma infecção por hidrogel

A influencer Juju Ferrari sofreu uma grave complicação de saúde ao ter uma infecção nos glúteos por causa do uso de hidrogel e silicone industrial. Nas redes sociais, ela contou que estava com muita dor no local, além de ter percebido algumas ‘deformidades’, como inchaço, caroços e vasos sanguíneos estourados.

Inclusive, ela mostrou uma foto da região durante a infecção e confessou que editava as fotos antes de postar para não mostrar como estava o seu corpo. Agora, a influencer está internada para ser medicada contra as dores enquanto esperava a decisão dos médicos para a necessidade ou não de cirurgia.

Em uma carta aberta, Juju Ferrari aconselhou os fãs a não aplicarem hidrogel no corpo. "Gente, eu vim hoje falar para vocês aqui sobre um erro que eu cometi e que me arrependo muito. É um erro que é praticamente irreversível. Eu estou sentindo as consequências desse erro na pele há muito tempo, aonde foi a colocação de hidrogel que eu fiz errada, na verdade não só hidrogel, coloquei outros produtos também. A gente não tinha muito conhecimento sobre isso, até perdi uma grande amiga da mídia, lindíssima, que fez a colocação. Não façam, não coloquem hidrogel. As dores são terríveis. Fora isso, ainda tem a questão da aparência, mas por muito tempo para eu não mostrei essa fragilidade para vocês e também para eu passar que estava tudo OK. Eu usei, por muito tempo, Photoshop do Bumbum, justamente para que vocês não vissem esses essas alterações que dá na pele", disse ela.

E completou: "Eu tive uma complicação grave agora. Estou grávida de 5 meses e tô com muito, muito receio e de ter que fazer a retirada desse produto e se Deus quiser não vai precisar. Mas vocês saibam que é muito perigoso. Não coloquem nenhum tipo de produto que vocês não tenham conhecimento, que realmente seja algo liberado pela Anvisa, tá? Hoje eu tenho quatro filhos, estou grávida de 5 meses e venho aqui alertar vocês que não façam isso, não façam, tá? Então eu fico de exemplo para vocês não colocarem nenhum tipo de produto no corpo para não correr".