Heloisa Périssé chama atenção ao renovar o bronzeado na praia: 'Musa'

A atriz Heloisa Périssé ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos aproveitando o dia ensolarado na praia

Heloisa Périssé chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural em uma praia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e dar um mergulho no mar. Nas imagens, ela exibe seu corpaço ao surgir com um biquíni estampado. "Um pouco do paraíso", escreveu a famosa na legenda da publicação, mostrando que também estava acompanhada de alguns amigos, entre eles, o ator Luis Miranda.

O post recebeu diversos elogios. "Linda. Cada dia mais gata", disse uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Belíssima", afirmou um fã. "Musa", comentou mais uma.

Vale lembrar que Heloisa Périssé está solteira após o fim de seu casamento de 22 anos com o diretor Mauro Farias. "Mauro Farias e Heloísa Périssé não formam mais um casal. Os dois conversaram e tomaram essa decisão na tarde desta quinta-feira, dia 17 de outubro, após um período de reflexão e amadurecimento. Mauro e Heloísa reafirmam o carinho e o respeito pela história que construíram juntos nos últimos 22 anos", informou sua assessoria de imprensa à CARAS Brasil.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heloisa Périssé (@heloisaperisse)

Heloísa Périssé revela quando volta às novelas

Longe das novelas desde Novo Mundo (2017), quando interpretou Cosette Villeneuve, Heloisa Périssé passou a se dedicar ao cinema e fez papéis em séries e sitcoms. Sua presença no horário nobre da Globo é pedida pelo público, mas isso não tem previsão para acontecer tão cedo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revela que aguarda um personagem marcante para regressar aos estúdios. "Aparecendo um bom personagem eu volto, mas por hora não [surgiu nenhum]", afirma a estrela, que enquanto não recebe o papel esperado, se dedica ao Desencontro de Gerações, programa exibido pelo GNT, e que apresenta ao lado da filha primogênita Luísa. Saiba mais!

Leia também:Filha de Heloisa Périssé revela inseguranças antes de subir no palco: 'Achando que sou horrível'