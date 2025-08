Helô Pinheiro dá show de beleza em Ipanema com a neta: 'Lindas'

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro dá show de beleza na praia aos 82 anos ao aparecer com uma de suas netas; veja a foto

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro deu um show de beleza ao lado de uma de suas netas, a atriz Bruna Pinheiro, também conhecida como Buby pela família. Neste domingo, 03, a famos apostou um clique com a jovem na praia em que foi consagrada e não passou despercebida.

A dupla posou de biquíni, curtindo o dia ensolarado, e arrancou elogios dos internautas com tanta beleza. Cheia de animação, Helô Pinheiro apareceu abrindo a canga e esbanjando muito alto astral.

"Recordo o passado me vendo através de minha neta Bruna, na praia que me consagrou com a música de Tom e Vinícius", contou ela sobre relembrar o seu passado ao estar com a herdeira.

Nos comentários, os internautas admiraram as duas. "Lindas", disseram os seguidores. "Helô não é humana, sério", admiraram-se com a famosa. "A neta é linda, mas a avó com seus mais de 80 anos está maravilhosa", falaram.

Ainda nas últimas semanas, Helô Pinheiro comemorou seu aniversário de 82 anos com uma festa ao lado das filhas, netas e genros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Helô Pinheiro chora com presente de Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu Helô Pinheiro no domingo, 11, de Dia das Mães, com um presente grandioso. A famosa deixou a mãe muito emocionada com a surpresa e conseguiu fazer a Garota de Ipanema chorar com o "mimo".

No condomínio onde a loira mora, a esposa de César Tralli levou o carro novo e blindado que comprou para ela. Com um buquê nas mãos, Ticiane Pinheiro levou Helô Pinheiro até o veículo, avisando que o bem já estava em seu nome e no seguro, tudo pronto para ela já dirigir sem preocupação.

"Feliz Dia das Mães para você que merece o MUNDO! TE AMO", declarou-se a comandante do Hoje Em Dia. "Não dá pra acreditar", disse a eterna Garota de Ipanema a sentar no carro novinho. Veja o momento emocionante aqui!