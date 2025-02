Hariany Almeida abre pontos de cirurgia após festa de João Guilherme: 'Dei uma extrapolada'

A influenciadora digital Hariany Almeida está passando por uma situação delicada após o fim de semana agitado na Fazenda Talismã, do sogro Leonardo

A influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida está passando por uma situação delicada após o fim de semana agitado na Fazenda Talismã, do sogro Leonardo. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram nesta terça-feira, 4, ela, que se submeteu a duas plásticas recentemente, contou que abriu os pontos da cirurgia.

No dia 10 de janeiro, a digital influencer contou que fez duas cirurgias plásticas. Ela passou por uma rinoplastia e mastopexia com prótese. Ainda se recuperando, ela marcou presença na festa de 23 anos do cunhado João Guilherme, irmão de seu namorado, Matheus Vargas, mas acabou abrindo os pontos.

"Dei uma extrapolada lá nos esforços, fiquei me cuidando sozinha, empolguei na festa de aniversário, fiquei dançando e abriu os pontos do meu peito. Vou para São Paulo ver como está e para o médico cuidar de mim. Por isso, estou quieta. Está dolorido", disse ela em seus stories.

"Minha mãe está brava comigo por ter cuidado de mim todos esses dias, e eu em uma viagem me descuidar toda. Mas vou ficar boa logo", complementou ela na legenda.

Por que Hariany Almeida trocou as próteses de silicone?

Recentemente, Hariany Almeida abriu o jogo sobre a troca das próteses de silicone. Em um vídeo compartilhado no TikTok, ela contou que, por ter emagrecido, decidiu realizar a cirurgia para ter um peito que 'encaixasse' com seu corpo de hoje.

“Troquei por conta do tamanho dele, já achei que hoje em dia estava em um tamanho muito exagerado para o meu corpo. Como eu emagreci muito , o peito ele começou a pesar demais e a pele afinou e começou a ceder, então acabou que caiu um pouco. E na época que eu coloquei eu era mais malhada, era mais grandona, combinava e era o gosto que eu tinha", iniciou ela.

A influenciadora contou ainda que optou por um biotipo mais natural. "Eu queria um peito menor que se encaixasse com o meu perfil de hoje e que me deixasse mais livre para fazer atividade física e para dormir. Antes, eu não conseguia dormir porque o peito pesava muito”, completou.

