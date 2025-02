Gretchen revela motivo para remoção de preenchimento labial

Em entrevista recente, a cantora Gretchen explicou por que decidiu remover a substância que tinha nos lábios: "Estava pesando"

Na última segunda-feira, 10, Gretchen passou por um procedimento estético para remover completamente o PMMA (polimetilmetacrilato) da região dos lábios. Em entrevista à Quem, a cantora explicou o que a motivou a realizar a mudança e deu detalhes sobre o procedimento, que incluiu também um lifting, técnica que eleva o lábio superior por meio de uma pequena incisão abaixo do nariz.

"Esse já é um projeto de retirada que tenho há três anos. Tinha feito a primeira parte, que foi com o lip lift e a retirada do PMMA da boca. Nessa segunda parte, complementamos o que faltava (retirar) da primeira vez. Retirei a substância porque estava pesando nos lábios", explicou Gretchen, que tinha a substância há mais de 20 anos na boca.

Na sequência, a artista ressaltou que o procedimento foi rápido e tranquilo. "Em uma hora, fiz o procedimento todo com a Dra Andréa Murta. Amei muito, mas está muito inchado. O resultado sempre é perfeito com ela. É uma profissional que sabe o que está fazendo. Mas está ainda muito inchado e o resultado final só é visível com duas semanas", disse ela.

"A recuperação é muito tranquila. Tenho uma cicatrização perfeita e não tenho nunca problema. Só fico sem treinar dois dias e sem falar muito e sorrir", finalizou

Mais detalhes sobre o procedimento

A cantora Gretchen, de 65 anos, passou por uma cirurgia na segunda-feira, 10, para remover polimetilmetacrilato (PMMA) dos lábios. A famosa também aproveitou a ocasião para fazer um lifting labial com uma incisão abaixo do nariz. A médica responsável pelo procedimento foi a profissional Andrea Murta, que explicou o que fez no caso da paciente.

"Já fizemos há quatro anos um lip lifting com remoção do PMMA, realizado há mais de 20 anos. Tem ainda na face (o material), mas da boca a gente removeu bastante. Hoje vamos fazer lip lifting e remover mais um pouquinho", disse Andrea por meio dos stories em seu perfil no Instgram.

A médica ainda mostrou o antes e depois do procedimento: "A cirurgia está sendo um sucesso. Pós é imediato", pontutou. Confira o resultado!

