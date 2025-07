Grazi Massafera dá adeus ao cabelo loiro e surge morena

Veja o resultado da mudança de visual de Grazi Massafera. Ela se despediu do cabelo loiro para aderir ao castanho iluminado

A atriz Grazi Massafera está com novo visual! Nesta segunda-feira, 30, a estrela revelou que passou por uma grande mudança na cor do seu cabelo.

A estrela se despediu do cabelo loiro que usou durante muito tempo e aderiu ao cabelo castanho iluminado. Nas redes sociais, ela mostrou os fios mais escuros após pintá-los com tom acobreado.

“Até logo, fios loiros. Olá, tom acastanhado! Eu amei. Aproveitei essa nova fase da minha vida que está cheia de novidades - e que já quero contar logo - para mudar o visual. E sem medo!”, disse ela nas redes sociais.

Confira o resultado da transformação:

Grazi Massafera relembra o BBB 5

A atriz Grazi Massafera abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 5, da TV Globo. A artista, que se tornou uma das grandes revelações do reality show, participou do 'BBB: O Documentário - Mais que uma espiada', disponível no Globoplay.

Ao longo de seu relato, Grazi destacou o quanto sua vida mudou após sua passagem pelo confinamento. Ela, que conquistou o segundo lugar da edição em que participou, revelou que ficou assustada ao perceber que estava nacionalmente conhecida. Na época, a artista tinha 23 anos e era Miss Paraná.

"Foi um susto quando eu saí. Foi muito maior do que eu imaginava, como se estivesse vivendo um sonho de Cinderela. Estavam todos diferentes, os meus pais tinham participado de vários programas de TV. Tudo tinha mudado e eu era a mesma", recordou a atriz.

"O Big Brother [Brasil] realmente foi único na minha vida. Quem acredita que vai para lá e vai se tornar uma Sabrina [Sato], uma Grazi? É bom que acredite que é possível acontecer, porque é. Mas, não é fácil e não é simples. Não como um conto de fadas, que até eu acreditei no início", declarou Grazi Massafera em outro trecho.

