Graciele Lacerda revela como é seu cabelo natural ao exibir fotos de infância

Sempre aparecendo com o cabelo liso, Graciele Lacerda revela como são seus fios naturais; influenciadora resgatou cliques de criança

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como é seu cabelo natural. Na fazenda pela primeira vez com a filha, Clara Lacerda Camargo, a influenciadora digital exibiu seus fios longos sem secá-los com o secador.

Revelando como são suas madeixas sem escova, a eleita do sertanejo ainda resgatou cliques de sua infância para mostrar como os fios eram realmente, antes de fazer tratamentos como progressiva durante a vida adulta.

"Mostrar pra vocês meu cabelo natural, deixei secar natural, pra quem tem curiosidade de saber como o meu cabelo fica natural, ele não cacheira mais, como eu fiz progressiva há muitos anos, na pandemia eu parei, não faço mais nada no cabelo", explicou que os fios só ficam lisos quando faz escova.

É bom lembrar que, nos últimos dia, Clara Lacerda Camargo esbanjou toda sua fofura em uma foto sorrindo em sua rede social. Com pouco tempo de vida, a garota já tem mais de 100 mil seguidores e vem encantando com seus looks na fazenda.

Graciele Lacerda já perdeu 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já perdeu 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.