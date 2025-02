Graciele Lacerda mostra barriga após um mês do nascimento da filha; veja

Após um mês do nascimento da filha Clara, Graciele Lacerda mostra sua barriga ao colocar look de treino e chama a atenção

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou como está sua barriga após um mês e alguns dias do nascimento de sua filha, Clara Lacerda Camargo. Em sua rede social, a influenciadora digital postou uma foto antes de ir para a academia e chamou a atenção.

Seguindo uma dieta equilibrada, amamentando a herdeira e fazendo exercícios, a empresária do ramo da saúde impressionou ao surgir com o abdômen reto. De top e calça, a mamãe de primeira viagem fez a selfie no espelho do hall de sua cobertura em Alphaville, em São Paulo, e não passou despercebida.

"Bora", escreveu motivando seus seguidores a se cuidarem também. Para quem acompanha sabe que após amamentar a filha e fazê-la dormir, ela aproveita o tempo da soneca para ir à academia do prédio.

É bom lembrar que, no dia 25 de janeiro, a herdeira do casal completou seu primeiro mês de vida após nascer no Natal. Apesar de Graciele ter brincado com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a bolsa havia estourado na hora da ceia, momentos depois, realmente a pequena chegou ao mundo.

Veja como está a barriga de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda lista benefícios dos treinos após nascimento da filha

Nas últimas semanas, Graciele retomou as aulas de bicicleta, que não fazia desde o ano passado. "Cara de felicidade! Voltei a fazer minha aula de bike. Desde abril, quando eu descobri a minha a gravidez que eu não posso fazer a minha aula de bike. Fui liberada na gravidez para fazer, mas preferi não fazer. Fazia só musculação, esteira e bicicleta bem de leve. Estou voltando hoje", disse ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, ela afirmou que já sente diferenças notáveis em sua rotina. "Estava sentindo falta. Essa aula vai além do emagrecimento. É para desestressar. Você sai de lá leve em todos os sentidos. Estou na minha segunda semana de volta aos treinos e estou sentindo uma diferença tão grande no meu corpo, saúde e no dia a dia até com a Clara. A Clara está ficando mais pesadinha e começa a doer os braços. Só o fato de eu ter voltado a treinar, já vejo uma diferença até para carregá-la. E não me sinto mais cansada quando vou subir a escada lá de casa. Eu quase morria quando subia, agora estou tendo mais resistência. Estou tão feliz. É tão bom voltar para a nossa rotina, cuidar do nosso corpo e ainda ter disposição para cuidar da minha filha", concluiu.

