Graciele Lacerda impressiona ao mostrar seu físico um mês após o parto

Já recuperou? Fazendo dieta, exercícios e amamentando Clara, Graciele Lacerda impressiona ao exibir cinturinha em look para primeira saída da bebê

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como seu corpo está recuperando rápido após um mês do nascimento de sua filha, a pequena Clara. Nesta terça-feira, 04, a influenciadora digital postou uma foto pronta para sair e chamou a atenção com sua cinturinha.

Usando um vestido preto, a mulher do sertanejo fez a selfie no espelho do closet do triplex onde mora com o amado em Alphaville, em São Paulo, e impressionou com seu físico atual. Seguindo uma dieta equilibrada, fazendo exercícios e amamentando, ela mostrou que está voltando com sua forma anterior.

"Look da mãe", exibiu a produção confortável e estilosa para levar Clara para a pediatra. A saída é a primeira da bebê desde que deixou o hospital. Inclusive, a mamãe coruja postou uma foto exibindo a menina fofíssima com um look especial para o momento.

É bom lembrar que, no dia 25 de janeiro, a herdeira do casal completou seu primeiro mês de vida após nascer no Natal. Apesar de Graciele ter brincado com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a bolsa havia estourado na hora da ceia, momentos depois, realmente a pequena chegou ao mundo.

Veja o físico atual de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda lista benefícios dos treinos após nascimento da filha

Nesta segunda-feira, 3, Graciele retomou as aulas de bicicleta, que não fazia desde o ano passado. "Cara de felicidade! Voltei a fazer minha aula de bike. Desde abril, quando eu descobri a minha a gravidez que eu não posso fazer a minha aula de bike. Fui liberada na gravidez para fazer, mas preferi não fazer. Fazia só musculação, esteira e bicicleta bem de leve. Estou voltando hoje", disse ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, ela afirmou que já sente diferenças notáveis em sua rotina. "Estava sentindo falta. Essa aula vai além do emagrecimento. É para desestressar. Você sai de lá leve em todos os sentidos. Estou na minha segunda semana de volta aos treinos e estou sentindo uma diferença tão grande no meu corpo, saúde e no dia a dia até com a Clara. A Clara está ficando mais pesadinha e começa a doer os braços. Só o fato de eu ter voltado a treinar, já vejo uma diferença até para carregá-la. E não me sinto mais cansada quando vou subir a escada lá de casa. Eu quase morria quando subia, agora estou tendo mais resistência. Estou tão feliz. É tão bom voltar para a nossa rotina, cuidar do nosso corpo e ainda ter disposição para cuidar da minha filha", concluiu.

