Graciele Lacerda compara o antes e depois do corpo após perder peso

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para fazer um desabafo sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de Clara, sua filha de seis meses com o cantor Zezé Di Camargo. Na publicação, ela compartilhou fotos de antes e depois do processo de emagrecimento e falou sobre a mudança em seu estilo de vida.

Nas fotos compartilhadas, ela mostrou como estava seu corpo no início do processo de emagrecimento, quando sua filha completava 4 meses de vida. "Comecei a partir daqui a cuidar da minha alimentação", recordou.

Em seguida, revelou que começou a notar os primeiros resultados cerca de um mês após a mudança de hábitos. Depois, resgatou registros do primeiro, segundo e terceiro mês da sua jornada de emagrecimento. Veja:

Graciele Lacerda fala sobre emagrecimento após parto - Foto: Reprodução/Instagram

Desabafo de Graciele Lacerda sobre perda de peso

Em março deste ano, ela contou sobre seu objetivo a em voltar ao corpo anterior à gravidez e confessou as dificuldades que tem enfrentado nesse processo. "Hoje eu entendo quando muita gente que tem neném fala que não voltou o corpo até hoje, que desandou, que desistiu. Porque a gente se mata. Estou comendo certinho, fazendo academia, tô fazendo a minha parte. Só que o resultado é muito lento. Aí dá vontade de desistir. E é nessas horas que acaba comendo coisa que não deve e estraga todo o processo. Pra desandar é muito fácil. A gente não consegue ver nosso progresso."

A influenciadora também destacou que ter tido a filha após os 40 anos torna a perda de peso mais difícil, devido ao metabolismo mais lento. "Pra eu voltar pro meu corpo com 44 anos não está sendo fácil. Mas eu vou voltar porque eu sou muito resistente e focada. E quando eu coloco um objetivo, eu vou."

