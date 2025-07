Giovanna Ewbank impacta com fotos íntimas de sua viagem para a Tailândia

Com cliques ousados curtindo a Tailândia com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank impacta seguidores; veja o álbum da famosa

Os apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtiram uma bela viagem pela Tailândia. Em sua rede social, a famosa fez um álbum nesta quarta-feira, 02, resumindo um pouco do que fizeram por lá e chamou a atenção com seus registros.

Isso porque, logo no primeiro clique, a artista apareceu sem roupa e em outros surgiu tomando banho, sendo clicada pelo esposo. Além disso, Giovanna Ewbank mostrou alguns passeios que fizeram e o contato que tiveram com a natureza do local.

"Me despedindo desse lugar que fez tão bem a minha alma, que trouxe paz através do olhar e do silêncio. As vezes a gente esquece de como o silêncio e o som da natureza são importantes e nutrem o nosso espírito. Nesses momentos é preciso se afastar para se encontrar. E é o que tenho feito por aqui. Obrigada Deus", contou ela sobre a experiência.

Ainda nos últimos dias, antes de viajarem, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram o aniversário da filha mais velha, Titi. Para os 12 anos da garota, eles fizeram uma festa simples e intimista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recentemente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

Leia também: Giovanna Ewbank explica por que vendeu mansão milionária com Bruno Gagliasso