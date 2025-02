Giovanna Ewbank dispensa a blusa em foto no espelho e Bruno Gagliasso reage

Marido de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso faz comentário ao ver foto ousada da esposa na frente do espelho de casa

A apresentadora Giovanna Ewbank acordou empolgada nesta segunda-feira, 24, e revelou que já está contando os dias para o carnaval. Tanto que ela compartilhou uma foto ousada nas redes sociais para dar o pontapé inicial na semana.

Na imagem, a ruiva apareceu sem blusa e só de calça jeans na frente do espelho de casa. Ela fez a selfie escondendo sua privacidade, mas deixou à mostra sua boa forma.

“Cheguei Brasil! Já estou pronta pro carnaval. E a casa continua em obras, repararam?”, disse ela na legenda. Nos comentários do post, o marido dela, o ator Bruno Gagliasso, fez questão de reagir ao ver a foto encantadora da amada. “Nossa senhora”, disse ele, que ainda colocou emojis de coração e fogo.

Ewbank e Gagliasso acabam de voltar da temporada de férias nos Estados Unidos com os filhos. Eles ficaram hospedados na Flórida e foram aos parques de diversão da região.

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recenteente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

