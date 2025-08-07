Giovanna Antonelli renova o visual para celebrar novidade na vida profissional

A atriz Giovanna Antonelli surge com o cabelo estiloso e renovado em nova transformação após passar um período com os fios curtos

A atriz Giovanna Antonelli está com novo visual! Depois de passar um período com o cabelo curto, a estrela voltou ao cabelão volumoso! Desta vez, o novo visual veio acompanhado de uma novidade em sua vida profissional.

A artista apareceu com os fios compridos e iluminados ao dar um ‘glow-up’ em sua aparência sob o comando do hairstylist Eder Fernando em parceria com a Braé Hair Care. O novo visual faz parte do anúncio de que ela é a nova embaixadora Braé. “Construir essa mudança foi uma tradução em imagem da fase poderosa que ela está vivendo. Trouxemos mais força, atitude e sofisticação para refletir exatamente quem a Giovanna é hoje”, contou o profissional.

Antonelli foi escolhida para ser a nova embaixadora por ser uma referência como atriz, empresária e pela autenticidade, estilo e empoderamento. “Estou muito feliz em fazer parte desse time e me conectar com uma marca que celebra a autenticidade e o poder da transformação. Essa nova fase tem tudo a ver com o que acredito e com o momento que estou vivendo”, disse a atriz.

Veja o novo visual da atriz:

Giovanna Antonelli - Foto: Divulgação

Giovanna Antonelli - Foto: Divulgação