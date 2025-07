Giovana Cordeiro detalha tratamento após corte químico em sobrancelha: 'Farei transplante'

A atriz Giovana Cordeiro revelou para seus seguidores nas redes sociais detalhes do tratamento que está realizando para o crescimento de sobrancelha

A atriz Giovana Cordeiro revelou para seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, detalhes do tratamento que está realizando para o crescimento de sobrancelha. No vídeo compartilhado, ela mostrou que estava na clínica para realizar mais uma sessão de microagulhamento e revelou que, em breve, vai passar por um transplante na região.

"Hoje, ela acordou feliz, porque era mais uma sessão de microagulhamento. Cheguei aqui na clínica para continuar o meu tratamento. Olha o quanto a minha sobrancelha cresceu. Estou muito feliz com isso. Um ano depois, comecei o tratamento aqui e ela volta a crescer numa velocidade nunca vista antes", iniciou ela na publicação.

"Então, estou prepando uma série de vídeos para expllicar todo o meu processo até chegar no transplante. Porque, sim, farei um transplante de sobrancelhas", completou. E explicou detalhes do que aconteceu. "Para quem pegou o bonde andando: ano passado tive corte químico na sobrancelha (SÓ EM UMA) depois de ficar ruiva e misturar a descoloração com uma brow lamination, completamente desavisada. em breve eu conto todos os detalhes dessa grande loucura que pelo visto só acontece comigo", concluiu ela.

Stories de Giovana Cordeiro - Foto: Reprodução/Instagram

Carreira de Giovana Cordeiro

Nascida no Rio de Janeiro, Giovana começou a carreira na infância. Sua estreia nas novelas foi em Rock Story (2016). Na Globo, também esteve no elenco de Dois Irmãos e O Outro Lado do Paraíso (2017), Malhação: Vidas Brasileiras (2018), Verão 90 (2019), Pantanal (2022), Mar do Sertão (2022), Vai na Fé (2023) e Fuzuê (2023).

Já nos cinemas, viveu o par de Filipe Bragança em Meu Sangue Ferve (2022), filme que conta a vida do ator e cantor Sidney Magal.

