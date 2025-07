Genro de Tom Cavalcante mostra antes e depois de cirurgia plástica no nariz

Cristiano Deyvid compartilhou que passou por uma cirurgia plástica e surgiu com a esposa, Maria Cavalcante, que é filha do humorista Tom Cavalcante

O cantor sertanejo Cristiano Deyvid usou as redes sociais neste sábado, 5, para compartilhar que passou por uma cirurgia plástica. Na publicação, ele contou que realizou uma rinoplastia e, agora, está em recuperação recebendo os cuidados da esposa, a influenciadora digital Maria Cavalcante, que é filha do humorista Tom Cavalcante.

"Olha quem cuidou de mim. Ela dormiu aqui comigo, me deu banho, me deu água no canudo, me ajudou a ir ao banheiro. Essa é a mulher, minha vida, mas ela sabe que eu também faço tudo por ela. Te amo, viu, meu amor", declarou Cristiano, que ganhou um beijo na testa de Maria. Nos comentários do post, ela reagiu "Estou sempre aqui por você, te amo".

Ainda na publicação, ele mostrou como ficou seu nariz após o procedimento. "Ainda vai ter o processo de cicatrização, mas eu já vi uma diferença enorme e estou muito feliz com o resultado". Na legenda do post, o cantor falou sobre sua recuperação: "Agora é hora do pós-operatório: dieta, repouso e todos os cuidados necessários". Veja o antes e o depois:

Cantor Cristiano Deyvid - Foto: Reprodução/Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid

A jovem Maria Cavalcante oficializou sua união com o cantor sertanejo Cristiano em março deste ano, com cerimônia religiosa na Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, São Paulo. A cerimônia aconteceu com decoração clássica na igreja, repleta de flores brancas.

Para sua grande noite, Maria, que está grávida pela primeira vez, escolheu um vestido de noiva clássico e e sofisticado. Ela apostou em um modelito branco com estilo de princesa. O look teve saia rodada, bordados com pedrarias brilhantes na parte de cima e mangas compridas com renda bordada.

Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella.

