Gaby Amarantos ostenta corpaço ao dançar na praia: 'Plenitude'

A cantora Gaby Amarantos chamou a atenção ao exibir seu corpaço enquanto dançava na praia para comemorar sua perda de peso

Gaby Amarantos agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, ao compartilhar um vídeo em que aparece ostentando seu corpaço em uma praia.

Após revelar que está pesando 60 quilos, a cantora chamou a atenção ao surgir usando um biquíni com formato de estrela-do-mar, e rebolando bastante para comemorar o seu processo de emagrecimento.

"Celebrando sim!!! 60 quilos que optam pela felicidade e buscam plenitude mesmo nas adversidades!", escreveu a famosa na legenda, recebendo vários elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Belíssima", falou uma fã.

Recentemente, Gaby falou sobre as críticas que vem recebendo após a perda de peso. "Eu não vou deixar de postar as minhas vitórias por causa de ninguém, porque eu não acho justo comigo. E sim, mudei de opinião, é óbvio que mudei de opinião a partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas. Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes. Eu só estou muito mais leve, muito mais. Eu não vou não ser hipócrita. É claro que eu estou muito melhor agora, E eu tenho direito de fazer o que eu quiser e, inclusive, mudar de opinião", disse ela em um trecho do desabafo.

Gaby Amarantos vibra ao diminuir manequim

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais para dividir mais uma conquista com seus seguidores. Ela passou por um processo de emagrecimento e mostrou que conseguiu vestir um shorts com a numeração 36.

No vídeo, a artista aparece de biquíni e segurando a peça nas mãos. Depois, ela coloca a roupa e comemora. "POV: você voltou a vestir suas roupas 36 de garotinha", escreveu Gaby no vídeo. Já na legenda, a famosa falou sobre a conquista. "Vestindo 36, e agora? Agora seguir treinando, me cuidando pra ser artista de vocês e vibrar por cada conquista!", disse ela. Confira!

