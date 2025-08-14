Filho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos

No vestiário da academia, o jovem Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, surge só de shorts para ostentar seus músculos de frente e de costas

Filho de Carla Perez e Xanddy, o jovem Victor Alexandre, de 22 anos, está musculoso! Em um novo vídeo nas redes sociais, ele ostentou sua beleza impecável durante o treino intenso.

O rapaz mostrou imagens na academia e também no vestiário para ostentar o seu corpo definido. Na pose, ele deu uma puxadinha estratégica no shorts para ostentar as coxas musculosas.

Tanto que ele foi elogiado nos comentários do vídeo. “Tá com tudo mesmo, hein!”, disse um seguidor. “Ele puxou a genética dos pais”, afirmou outro. “Gente, que físico é esse? Parabéns”, afirmou mais um.

Recentemente, Carla Perez negou os boatos de que o filho usaria ‘bomba’ para ficar musculoso. Ela rebateu um internauta e garantiu que o rapaz segue uma rotina saudável. "Impossível ficar assim SEM DISCIPLINA, isso sim", disse ela.

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram

Carla Perez e Xanddy completam 23 anos de casados

O casamento de Carla Perez e Xanddy chegou ao marco dos 23 anos. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

Como de costume, eles fizeram uma viagem especial para celebrarem a data e postaram um vídeo curtindo uma balança gigante em meio à natureza. O destino escolhido pelos baianos foi Bali, na Indonésia, e a imagem deles se curtindo foi usada para eles se homenagearem, falando do amor que construíram ao longo dos anos.

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim… Desde a primeira vez, foi diferente, senti que ali estava minha outra metade, o homem com quem eu dividiria o resto da minha vida e construiria uma família linda.

Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união. Sou apaixonada por você e amo cada pedaço do seu corpo, além de admirar o ser humano que você é. Te amo além do infinito! E vamos curtir o nosso dia 25", escreveu Carla Perez.

Leia também:Carla Perez e Xanddy comemoram 23 anos de casados com viagem especial