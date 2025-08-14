CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Filho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos
Beleza / Boa forma

Filho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos

No vestiário da academia, o jovem Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, surge só de shorts para ostentar seus músculos de frente e de costas

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 10h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Carla Perez e Xanddy, o jovem Victor Alexandre, de 22 anos, está musculoso! Em um novo vídeo nas redes sociais, ele ostentou sua beleza impecável durante o treino intenso.

O rapaz mostrou imagens na academia e também no vestiário para ostentar o seu corpo definido. Na pose, ele deu uma puxadinha estratégica no shorts para ostentar as coxas musculosas.

Tanto que ele foi elogiado nos comentários do vídeo. “Tá com tudo mesmo, hein!”, disse um seguidor. “Ele puxou a genética dos pais”, afirmou outro. “Gente, que físico é esse? Parabéns”, afirmou mais um.

Recentemente, Carla Perez negou os boatos de que o filho usaria ‘bomba’ para ficar musculoso. Ela rebateu um internauta e garantiu que o rapaz segue uma rotina saudável. "Impossível ficar assim SEM DISCIPLINA, isso sim", disse ela. 

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram

Carla Perez e Xanddy completam 23 anos de casados

O casamento de Carla Perez e Xanddy chegou ao marco dos 23 anos. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

Como de costume, eles fizeram uma viagem especial para celebrarem a data e postaram um vídeo curtindo uma balança gigante em meio à natureza. O destino escolhido pelos baianos foi Bali, na Indonésia, e a imagem deles se curtindo foi usada para eles se homenagearem, falando do amor que construíram ao longo dos anos.

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim… Desde a primeira vez, foi diferente, senti que ali estava minha outra metade, o homem com quem eu dividiria o resto da minha vida e construiria uma família linda.
Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união. Sou apaixonada por você e amo cada pedaço do seu corpo, além de admirar o ser humano que você é. Te amo além do infinito! E vamos curtir o nosso dia 25", escreveu Carla Perez.

Leia também:Carla Perez e Xanddy comemoram 23 anos de casados com viagem especial

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Victor Alexandrefilho de carla perez e xanddy
Xanddy Xanddy  Carla Perez Carla Perez  

Leia também

Boa forma

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Você percebeu? Detalhe em foto de Bruna Marquezine rouba a cena

Boa forma

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Magérrima, Bruna Marquezine exibe boa forma em dia na praia

Dentes perfeitos

Luciana Gimenez - Foto: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez revela ‘obsessão’ por parte inusitada do próprio corpo

Estética

Matteus Amaral - Foto: Reprodução / Instagram

Matteus Amaral revela motivo por trás da rinoplastia

Novo visual

Rob Freitas - Foto: Divulgação

Rob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'

Desabafo

Regina Casé - Foto: Reprodução/Instagram

Aos 71 anos, Regina Casé revela se já fez procedimentos estéticos

Últimas notícias

Malvino Salvador divide foto inédita com os 4 filhosMalvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'
Tirullipa é casado com Stefânia LemosQuem é a mulher de Tirullipa? Ele admitiu que a traiu no casamento
César Tralli posa com o pai, CésarCésar Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'
Regina CaséRegina Casé escreve recado para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann: 'Coragem e sorte'
NoneVinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e XanddyFilho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos
Preta Gil e Bela GilBela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil
Mariana RiosMariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'
O médico explicou mais detalhes dos benefícios da técnica de hipnose usada por Carol PeixinhoMédico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade