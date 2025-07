Filha de Kelly Key choca ao revelar antes e depois de emagrecer 20 kg

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas revela antes e depois impactante do seu rosto no processo de emagrecimento e compartilha jornada de autoestima

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, deixou seus seguidores impressionados ao publicar comparações do seu rosto antes e depois de eliminar 20 kg. Aos 24 anos, a influenciadora abriu o coração nas redes sociais e revelou como o processo de emagrecimento não só transformou seu corpo, mas também sua saúde mental e autoestima.

A jovem, que chegou a pesar 94 kg com 1,74 m de altura, contou que hoje mantém 70 kg após uma jornada intensa de mudanças de hábitos, planos alimentares e autoconhecimento. “A diferença do meu rosto… Autoestima muda, como a gente volta a se reconectar com nós mesmas”, escreveu ela ao refletir sobre a transformação.

Antes e depois de Suzanna Freitas - Foto: Reprodução / Instagram

Processo de mudança: além do físico, um reencontro com si mesma

Segundo Suzanna, a decisão de iniciar o emagrecimento não veio apenas por questões médicas, apesar de ela ter sido diagnosticada com gordura no fígado devido ao sobrepeso. O principal gatilho foi emocional: “O que mais me fez querer mudar foi a forma que eu estava me sentindo. Eu estava muito insegura, com a autoestima baixa, eu não estava conseguindo trabalhar.”

Durante o processo, ela também enfrentou momentos de oscilação de peso e afastamento das redes sociais: “Tive um reganho de 4 ou 5 kg. Foi uma época em que eu fiquei tão distante... Foi um processo que não foi só físico, foi de mentalidade e de tudo.”

Nova rotina: plano alimentar e treino constante

Para conquistar os resultados atuais, Suzanna contou que passou a investir em treinos semanais e ajustes alimentares. “Quando eu estava fazendo treino três vezes na semana, comecei a cuidar da minha alimentação. A única coisa que realmente adiantou foi que, quando eu comecei a perder os primeiros quilos, fui desenvolvendo a autoconfiança e vendo que era possível.”

Repercussão positiva e incentivo aos seguidores

A publicação do antes e depois gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs e seguidores aplaudindo a força de vontade da influenciadora. Suzanna reforçou que sua jornada continua e que agora está em uma fase de “lapidação” — buscando equilíbrio e bem-estar físico e emocional. A jovem tem usado sua visibilidade para incentivar outras pessoas a darem o primeiro passo em direção ao autocuidado: “Para tudo existe um primeiro passo.”

