Fátima Bernardes esbanja beleza natural durante viagem: 'Lindíssima'

A apresentadora Fátima Bernardes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 8, ao compartilhar novos cliques na França.

Para aproveitar o dia ensolarado, a jornalista decidiu se refrescar em uma piscina e ostentou sua beleza natural ao surgir usando um maiô preto e óculos escuros. Já a legenda, Fátima agradeceu a filha, Laura Bonemer, de 27 anos, pelos belos registros.

"Muito bom viajar com uma fotógrafa só pra mim. Amei, filha. Obrigada pelas fotos, Laura. Bom domingo", escreveu a famosa, que foi bastante elogiada. "Lindíssima", disse a jornalista Renata Ceribelli. "O combo de nascer: inteligente, linda e elegante", comentou uma seguidora. "Gata", afirmou outra. "Por mais belezas naturais assim como a dela. É sobre se aceitar do jeito que somos sem dá ouvidos a padrões estéticos estabelecidos por uma sociedade que se acha perfeita", falou uma fã.

Neste último sábado, Fátima agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto na praia ao lado de Laura. Na imagem, as duas aparecem sentadas na areia, usando looks de banho e óculos escuros. A apresentadora complementou a produção com um chapéu. "Na praia, com essa parceira linda", disse ela, que também é mãe de Beatriz e Vinícius.

Fátima Bernardes fala sobre fobia e desabafa em relação à ansiedade

Fátima Bernardes, de 62 anos, abriu o jogo mais uma vez em suas redes sociais para falar sobre seus medos e a ansiedade. A apresentadora e jornalista revelou que tem fobia de voar de avião e explicou que, por ser uma pessoa que buscava ter controle sobre todas as situações, decidiu iniciar um tratamento.

"Quando a gente é ansioso, a gente tem a ilusão de que a gente controla toda a nossa vida. E eu tinha muito essa quase certeza, sem nem refletir sobre isso. Porque, na verdade, nunca a vida está no nosso controle. A gente pode fazer a nossa parte, mas ela não está nas nossas mãos. Existe o imponderável, o imprevisível, e só passei a pensar nisso em um momento: quando passei a ter fobia de avião", disse ela. Saiba mais!

