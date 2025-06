Fátima Bernardes chama atenção com novo visual: 'Muito linda'

A apresentadora Fátima Bernardes ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando seu novo visual

Fátima Bernardes decidiu renovar o visual nesta quinta-feira, 26, e mostrou o resultado em suas redes sociais. A apresentadora contou para os seguidores que foi ao cabeleireiro apenas para fazer uma escova, mas depois resolveu pintar e cortar o cabelo, deixando os fios nos ombros.

"Cheguei só pra fazer uma escova, mas quando sentei na cadeira resolvi pintar e cortar. Vocês também são assim? Tem dia que dá aquela vontade de mudar? Assiste até o fim pra ver como ficou. Eu amei", contou a jornalista na legenda da publicação.

O novo visual recebeu diversos elogios dos internautas: "Ficou linda", disse uma seguidora. "Você é linda de qualquer jeito, mas com o cabelo curto você fica bem mais jovem", afirmou outra. "Amei, muito linda", falou uma fã. "Ficou mais linda, Fatinha! Túlio vai amar", comentou mais uma, citando o namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadêlha.

Fátima Bernardes mostra comemoração intimista no aniversário do pai

Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para celebrar uma data muito especial: o aniversário de 89 anos de seu pai, Amâncio da Costa Bernardes. Em seu perfil oficial, a apresentadora mostrou o bolo que o pai ganhou para comemorar mais um ano de vida.

Além disso, ela também postou fotos com a mãe, Eunice Bernardes, e sua filha, Beatriz Bonemer, que também celebrou a data em seu perfil. Na legenda, Fátima falou sobre a celebração intimista. "Ele não queria festa, mas ficou super feliz com o bolinho da sobremesa (arrasta pra ver). Não tinha como passar em branco: 89 anos. Ele diz que vai chegar aos 100. Não duvido. Só peço que seja com saúde. Parabéns, Seu Amancio", escreveu a jornalista. Confira a publicação!

