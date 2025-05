Fabiana Justus arrasa no look para renovação de votos do pai. Veja!

Em suas redes sociais, Fabiana Justus mostrou o seu look para a renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Confira!

Nesta quarta-feira, 30, acontece a festa de renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, e toda a família já começou a se arrumar para o evento especial.

Em suas redes sociais, Fabiana Justus, filha do empresário, postou um vídeo mostrando o look escolhido para a ocasião.

A famosa optou por um vestido longo com decote ombro a ombro na cor roxo. O modelo bem fluido ainda conta com uma fenda nas perdas. Sandálias de salto alto e as joias deram o toque final na produção.

"Pronta para celebrar o amor", escreveu ela na legenda da publicação, adicionando um emoji de coração.

O evento está sendo realizado no tradicional Clube Monte Líbano, na capital paulista. O evento irá contar com uma cenografia inédita, mais de quatro mil docinhos, cerca de 200 mil flores e um show surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

O que Fabiana Justus pensa sobre a renovação de votos do pai?

A renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert acontece nesta quarta-feira, 30, dia em que o empresária comemora também seu aniversário de 70 anos. Ao ver o pai comemorando dez anos de casamento com a madrasta de forma tão especial, Fabiana Justus contou para a CARAS Brasilo que pensa desse momento único.

Durante o evento de sua marca de roupas em São Paulo, a influenciadora digital revelou que sempre lidou bem com a separação de seus pais e que torcia para cada um achar seu grande amor. Fabiana Justus é fruto do primeiro casamento do empresário com Sacha Chryzman.

"Os meus pais são separados desde que eu tenho três anos, então eu estou super acostumada a ter duas casas e cada um ter seus relacionamentos, inclusive, eu fiquei muito feliz que minha mãe encontrou o amor da vida dela e o meu pai encontrou o amor da vida dele. Era o que eu mais torcia e rezava, então não existe nada disso de ciúmes, muito pelo contrário, eu quero mais que a grande família seja muito feliz, que meus pais têm direito de serem muito felizes com os amores deles", declarou.

A empresária então falou sobre a renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. "Meu pai vai renovar os votos e eu acho isso muito lindo, acho que a renovação de votos é até mais especial que a primeira vez, porque quando você casa, você tem os planos, mas você não sabe o que vai acontecer, quando você renova você tem um relacionamento sólido, duradouro, que vocês estão caminhando juntos na mesma direção", declarou o que pensa sobre o evento.

Leia também: Fabiana Justus comemora o aniversário de Roberto Justus